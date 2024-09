Caos Roma, l'ad Lina Souloukou si dimette. Era sotto scorta dopo l'esonero di De Rossi

«L'AS Roma comunica che l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni». E’ quanto si legge in una nota della società che aggiunge: «Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale».

"È impensabile che una signora debba vivere sotto scorta con due bambini perché ha esonerato un allenatore. E lo dico nutrendo grandissima stima per Daniele De Rossi. È impensabile che il calcio sia questo e che oggi per questi motivi l'Ad della Roma abbia dovuto rassegnare le dimissioni. Anche nel calcio è lecito protestare ma con civiltà. Solidarietà alla Roma per quanto successo". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.