Gudmundsson subito decisivo, la Fiorentina stende la Lazio in rimonta

Fiorentina - Lazio 2-1

Marcatori: 41'pt Gila; 4'st (rig) e 45'st (rig) Gudmundsson

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea 7; Martinez Quarta 5.5 (1'st Gudmundsson 7), Comuzzo 6, Biraghi 4.5 (1'st Ranieri 6); Dodo 6, Mandragora 5.5 (20'st Kouame 6), Cataldi 6 (38'st Adli sv), Gosens 6; Colpani 5.5 (36'st Ikonè sv), Bove 6; Kean 5. In panchina: Terracciano, Manfredini, Moreno, Sottil, Richardson, Kayode, Parisi, Beltran. Allenatore: Palladino 6.5

Lazio (4-2-3-1): Provedel 7; Lazzari 6 (23'st Marusic 5.5), Gila 6, Patric 6, Tavares 5; Guendouzi 6, Castrovilli 6 (15'st Rovella 5.5); Isaksen 6 (15'st Tchaouna 6), Dia 5.5 (23'st Pedro 5), Zaccagni 5.5; Noslin 5.5 In panchina: Mandas, Furlanetto, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Dele-Bashiru Allenatore: Baroni 5

Arbitro: Marcenaro di Genova 5.5

Note: pomeriggio tiepido, terreno in buone condizioni. Spettatori: 19.624. Incasso lordo 472678 euro. Ammoniti: Gosens, Biraghi, Isaksen, Patric, Guendouzi, Tavares, Dodo. Angoli: 9-3 per la Lazio. Recupero: 0', 5'.

La Fiorentina conquista la sua prima vittoria stagionale ribaltando la Lazio grazie a una doppietta - su rigore - di Albert Gudmundsson che non poteva sognare debutto migliore in maglia viola. Per i padroni di casa un premio a una ripresa sugli scudi con i biancocelesti che di contro si sono sciolti al caldo pomeriggio del Franchi. E pensare che il primo tempo è una sinfonia quasi ininterrotta degli ospiti che trovano il momentaneo vantaggio solo al tramonto dei 45', con Gila di testa, ma se ciò accade è soprattutto merito di De Gea autore di almeno due interventi decisivi prima su Zaccagni (19') e poi su Dia (37'). La bella sfida fra i due portieri aveva visto il prologo segnato da una deviazione fondamentale sul palo di Provedel su Colpani che era stato servito in maniera deliziosa dall’ex Cataldi. La difesa a 3 penalizza fortemente i gigliati, anche perché il centrocampo dei padroni di casa non fa filtro, e l'unico schema offensivo è la palla lunga per Kean che da solo può poco.