Il Milan mette l'Inter in... Gabbia, 2-1. Il difensore spezza l'equilibrio allo scadere

Inter-Milan 1-2 RETI: 10' pt Pulisic, 28' pt Dimarco, 44' st Gabbia INTER (3-5-2): Sommer 7; Pavard 5, Acerbi 5, Bastoni 6 (37' st Carlos Augusto sv); Dumfries 6 (18' st Darmian 6), Barella 6.5 (29' st Zielinski 6), Çalhanoglu 6 (18' st Asllani 5.5), Mkhitaryan 5 (18' st Frattesi 5.5), Dimarco 7; Thuram 5.5, Lautaro Martinez 6.5. In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Bisseck, De Vrij, Palacios, Arnautovic, Correa, Taremi. Allenatore: Inzaghi 5.5 MILAN (4-4-2): Maignan 6.5; E. Royal 5.5, Gabbia 7, Tomori 6, Hernández 6; Pulisic 7.5 (33' st Okafor 5), Fofana 6, Reijnders 7.5, Leão 6 (42' st Chukwueze sv); Morata 6 (33' st Loftus-Cheek 6), Abraham 6 (47' st Pavlovic sv). In panchina: Raveyre, Torriani, Jiménez, Terracciano, Thiaw, Musah, Zeroli, Jovic. Allenatore: Fonseca 6.5 ARBITRO: Mariani di Aprilia 5.5 Con una grande prestazione di orgoglio, carattere e qualità, il Milan beffa l’Inter in extremis e si prende meritatamente, ma un pò a sorpresa, il derby della Madonnina mettendo fine alla striscia di 6 vittorie di fila dei cugini. A San Siro finisce 2-1 grazie alla zuccata nel finale di Gabbia, dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Pulisic e Dimarco. Grande gioia in un momento delicato per gli uomini di Paulo Fonseca, che agguantano a quota 8 punti in classifica i rivali del collega Simone Inzaghi, al primo ko della stagione. L’avvio di gara sorride senza alcun dubbio alla formazione rossonera, che al 6' già spaventa Sommer con un tentativo di Morata (alzato in corner), poi al 10' trova il vantaggio con un assolo fantastico di Pulisic: lo statunitense recupera palla sulla trequarti e, dopo una serpentina da applausi, firma l’1-0 sotto porta. I nerazzurri sembrano far fatica ad ingranare, ma al quarto d’ora la scossa la dà capitan Lautaro, che gira alto una palla invitante su sponda aerea di Dumfries. La squadra di Inzaghi prende coraggio e al 28' ristabilisce la parità grazie a Dimarco, letale con un diagonale mancino dopo un bello scambio proprio con Lautaro.

Con una grande prestazione di orgoglio, carattere e qualità, il Milan beffa l’Inter in extremis e si prende meritatamente, ma un pò a sorpresa, il derby della Madonnina mettendo fine alla striscia di 6 vittorie di fila dei cugini. A San Siro finisce 2-1 grazie alla zuccata nel finale di Gabbia, dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Pulisic e Dimarco. Grande gioia in un momento delicato per gli uomini di Paulo Fonseca, che agguantano a quota 8 punti in classifica i rivali del collega Simone Inzaghi, al primo ko della stagione. L’avvio di gara sorride senza alcun dubbio alla formazione rossonera, che al 6' già spaventa Sommer con un tentativo di Morata (alzato in corner), poi al 10' trova il vantaggio con un assolo fantastico di Pulisic: lo statunitense recupera palla sulla trequarti e, dopo una serpentina da applausi, firma l’1-0 sotto porta. I nerazzurri sembrano far fatica ad ingranare, ma al quarto d’ora la scossa la dà capitan Lautaro, che gira alto una palla invitante su sponda aerea di Dumfries. La squadra di Inzaghi prende coraggio e al 28' ristabilisce la parità grazie a Dimarco, letale con un diagonale mancino dopo un bello scambio proprio con Lautaro.