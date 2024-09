Goal Collection Serie D: Scafatese unica squadra a punteggio pieno, la Reggina passa a S.Agata. Prima vittoria per la Vibonese

C’è una sola squadra, nel girone I di serie D, a punteggio pieno dopo appena 3 giornate. Questa è la Scafatese che detta il passo battendo il Licata per 4-0. Man of the match Antonio Esposito, autore di una doppietta personale e dell’assist per Palmieri, mentre il poker finale è a firma di Potenza.

Cinque le squadre alle spalle dei canarini a quota 6 punti. Tra queste il Siracusa che piega la Nissa con la rete di Domenico Maggio.

Si interrompe la striscia utile del Sambiase caduto a Santa Maria la Carità: vince il Pompei grandi firme per 2-0 con le reti di Matteo di Piazza e Andrea Petta.

Altro successo esterno, quello della Vibonese che rialza subito la testa battendo il Locri a domicilio. Vale 3 punti la rete, a 20 dal termine, di Pietro Terranova.

Vittoria mai in discussione per la Reggina che torna dalla trasferta di Sant’Agata di Militello con i 3 punti in tasca. Doppietta di Barranco, rete della bandiera di Nunzi, chiude il conto dagli 11 metri Nino Barillà.

Cinque i derby siciliani, in questa terza giornata di campionato, molto equilibrati e due di questi chiusi in parità. Come a San Cataldo con l’11 verde amaranto che passa in vantaggio con Montaperto, rete del Paternò, la seconda in campionato per Guida.

Uno a uno anche tra Ragusa e Acireale: il primo scatto è di marca granata con Kapnidis, iblei che sprecano un calcio di rigore con Eijjaki ma agguantano la parità nel secondo tempo con Memeo.

Blitz esterno dell’Enna che capitalizza il pallonetto vincente di Giorgio Cicirello sbancando il “D’Alcontres Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto mentre il derby agrigentino va al Castrum Favara che batte l’Akragas, fanalino di coda, per 2-0 con le reti di Romero e Deiana Testoni.