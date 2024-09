La Juve è un muro d'acciaio. In difesa non si passa: zero gol subiti nelle prime sei giornate

Sei partite di campionato: nove gol fatti, zero subiti. Non ha eguali la solidità difensiva della Juventus in Europa: la compagine di Thiago Motta è l'unica squadra nei cinque campionati più importanti d'Europa a vantare questo piccolo grande record in questo inizio di stagione. Che ci sia Di Gregorio o Perin in porta poco cambia, così come in difesa se ci sono Gatti o Kalulu a dar manforte a Bremer.

«La sintonia è fondamentale in un collettivo per capire cosa fare in campo. Nel secondo tempo siamo andati meglio e, dopo il vantaggio, grazie ai giocatori forti che abbiamo, siamo riusciti a far faticare maggiormente i nostri avversari». Lo ha dichiarato Thiago Motta, allenatore della Juventus, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 3-0 contro il Genoa.

«Questo è un gruppo di giocatori forti che insieme possono crescere ancora. All’intervallo ho fatto qualche cambio tattico, ma per il resto alla squadra ho detto poco e nulla. I ragazzi rimangono sempre un momento da soli per parlarsi. Sono contento, perchè tutti loro oggi hanno fatto una grande prestazione. Chi era in panchina ha partecipato e vissuto la partita assieme ai propri compagni».