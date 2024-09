Lautaro torna a segnare (doppietta) e l'Inter espugna il difficile campo dell'Udinese

Udinese - Inter 2-3

Marcatori: 1' pt Frattesi, 35' Kabasele, 48' pt e 2' st Lautaro, 38' st Lucca

Udinese (4-2-3-1): Okoye 5.5; Kabasele 6.5, Bijol 5, Touré 5; Ehizibue 5.5, Lovric 5.5 (14' st Ekkelenkamp 6), Karlstrom 5 (29' st Atta 6), Zarraga 5.5 (41' st Iker Bravo sv), Zemura 6; Thauvin 6 (29' st Brenner 6), Davis 5 (13' st Lucca 6.5). In panchina: Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Lucca, Ebosse, Modesto. Allenatore: Runjaic 6

Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 5.5, Acerbi 6.5, Bastoni 6 (30' st De Vrij 5.5); Darmian 6.5, Frattesi 7 (40' st Zielinski sv), Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6, Dimarco 6.5 (20' st Carlos Augusto 6); Thuram 6.5 (30' st Taremi 6), Lautaro 7.5 (40' st Correa sv). In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, Arnautovic, Asllani, Pavard, Palacios. Allenatore: Inzaghi 6.5

Arbitro: Sacchi di Macerata 5.5

Note: pomeriggio piovoso, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Karlstrom. Angoli: 7-2. Recupero: 2' pt, 4' st.

Torna a vincere l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo la sconfitta nel derby con il Milan, batte per 3-2 l’Udinese e riaggancia proprio i rossoneri a 11 punti. Ad aprire la gara il gol di Frattesi dopo poco più di quaranta secondi dal fischio d’inizio, con la doppietta del ritrovato Lautaro Martinez a suggellare un successo che le reti (sponda friulana) di Kabasele e Lucca non hanno potuto evitare. Nemmeno un minuto sul cronometro ed è infatti l’Inter a sbloccare il parziale, sull'imbucata di Darmian a pescare l’inserimento vincente di Frattesi, che batte Okoye e porta avanti i suoi. Parte forte l’undici di Inzaghi, che sull'asse Lautaro-Frattesi andrà vicino al raddoppio al 28', con il servizio al volo dell’argentino per il centrocampista in maglia 16 che da pochi passi spedisce a lato. Sette minuti più tardi però l’Udinese pareggia i conti, grazie al cross di Touré e al colpo di testa di Kabasele, perso in marcatura da Bisseck e letale nell’indirizzare in rete il pallone: 1-1 e Inter che si riversa nuovamente in avanti, facendosi pericolosa nel finale di primo tempo con Darmian, servito dentro l'area da Thuram ma non preciso nella conclusione di destro che termina larga.