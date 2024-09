Empoli-Fiorentina, il derby della noia finisce 0-0. Quarta vittoria per il Napoli: 2-0 al Monza. Partenopei primi in classifica

Empoli e Fiorentina danno vita a una partita poco entusiasmante e chiudono il derby toscano con un punto a testa . Poche le occasioni registrate da entrambe le parti in questo 0-0, con i portieri di fatto spettatori non paganti nell’occasione . Dopo meno di 3 minuti, Pezzella pennella un cross insidioso sulla sinistra sul quale Ismajli non arriva per un soffio. La Viola sfonda spesso a destra con Dodò e, alla mezz'ora, un suo traversone arriva sulla testa di Colpani che però sbuccia il pallone da buona posizione, con la palla che termina ampiamente a lato. Si chiude senza reti un primo tempo privo di particolari emozioni. In avvio di ripresa, sono i padroni di casa a provarci quando Esposito avanza verso l’area di rigore, si accentra sul sinistro e tenta una conclusione sul secondo palo che si spegne però sul fondo. Al 5' è Pezzella a intercettare una palla a metà campo e a involarsi verso la porta, con il suo mancino defilato che viene respinto centralmente a mani aperte da De Gea. Gli uomini di Palladino si rivedono all’11', quando Gosens ci prova con un potente sinistro al volo dalla distanza, ma la sfera esce alla destra del palo. Al 33', Kean protesta per un possibile atterramento di Ismajli ai suoi danni ma l’arbitro lascia giocare. Nel finale, il risultato non cambierà, con il direttore di gara che dichiara concluse le ostilità sul punteggio di 0-0. La classifica vede ora l’Empoli - unica squadra imbattuta della serie A assieme alla Juventus - salire a quota 10 in compagnia di Napoli, Lazio e Udinese, con 3 lunghezze di vantaggio sulla stessa Fiorentina.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez 6; Goglichidze 6, Ismajli 6, Viti 6.5; Gyasi 6, Anjorin 6.5 (40'st Haas sv), Grassi 6, Henderson 6 (30'st Ekong sv), Pezzella 6; Esposito 6 (30'st Pellegri sv), Colombo 5.5 (13'st Solbakken 5.5). In panchina: Seghetti, Brancolini, Sambia, Fazzini, Cacace, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Konate, Maleh. Allenatore: Zanetti 6.5. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6; Dodò 6, Comuzzo 6.5, Ranieri 6, Gosens 6 (43'st Parisi sv); Bove 6, Cataldi 6 (21'st Adli 6); Colpani 5.5 (21'st Ikoné 6), Gudmunsson 5 (21'st Beltran 6), Kouamé 5.5 (36' st Sottil sv); Kean 6. In panchina: Terracciano, Biraghi, Mandragona, Moreno, Richardson, Martinez, Martinelli, Kayode. Allenatore: Palladino 5.5. ARBITRO : Aureliano di Bologna 6 NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Comuzzo. Angoli 2-4. Recupero 0' pt, 4' st.

Napoli-Monza 2-0

MARCATORI: 22'pt Politano, 33'pt Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Caprile 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7, Buongiorno 7, Olivera 6.5 (46'st Spinazzola sv); Anguissa 7, Lobotka 6.5 (46'st Gilmour sv), McTominay 6.5; Politano 7 (42'st Neres sv), Lukaku 6.5 (42'st Raspadori sv), Kvaratskhelia 7.5 (30'st Mazzocchi 6). In panchina: Turi, Contini, Juan Jesus, Rafa Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Folorunsho. Allenatore: Conte 7.

MONZA (3-4-2-1): Turati 5.5; Izzo 5.5 (37'st D’Ambrosio sv), Pablo Mari 5.5, A.Carboni 5; Pereira 5.5 (42'st Martins sv), Bianco 5 (37'st Caprari sv), Bondo 5, Kyriakopoulos 5.5; Maldini 6.5, Pessina 6; Djuric 5.5. In panchina: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Birindelli, Forson, Maric, Valoti, Postiglione, Berretta. Allenatore: Nesta 5.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6.5

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Maldini, Kvaratskhelia, Izzo. Angoli: 1-3. Recupero: 2'pt, 4'st.

Quarta vittoria stagionale per il Napoli. Il 2-0 rifilato al Monza regala agli uomini di Antonio Conte il primato solitario in classifica, con la Juventus a -1 e la coppia Inter-Milan a -2. Decisive le reti di Politano e Kvaratskhelia nel primo tempo che hanno praticamente indirizzato il match. I biancorossi di Nesta, salvo qualche sporadica iniziativa, non sono riusciti a limitare una squadra straripante nel primo tempo e in gestione nella ripresa. Nel prossimo turno ci sarà la seconda gara consecutiva al Maradona per gli azzurri che ospiteranno la rivelazione Como, il Monza invece accoglierà la Roma, reduce dalla vittoria col Venezia. Tre sconfitte e tre pareggi, servirà una svolta decisiva per i brianzoli per uscire dalle sabbie mobili. I padroni di casa hanno dominato il match sin dai primi istanti. Il Monza si è visto nel primo quarto d’ora, ma al 22' Politano è riuscito a sbloccare il punteggio: dopo un tentativo di sponda con Lukaku, l’esterno azzurro da posizione defilata è riuscito a superare Turati. La squadra di Conte ci ha messo undici minuti per arrivare al raddoppio con Kvaratskhelia, abile a sfruttare un errore in fase di costruzione da parte dei degli ospiti. Nella ripresa il copione non è minimamente cambiato, i partenopei hanno cercato a più riprese il 3-0, è stato McTominay - sugli sviluppi di un calcio d’angolo - a sfiorare la terza rete con un gran colpo di testa. Il Monza ha fatto fatica, soltanto una zuccata di Djuric, bloccata in due tempi da Caprile, e una punizione di Maldini hanno creato qualche grattacapo alla difesa di casa. Il Napoli nel secondo tempo ha voluto gestire senza andare troppo in affanno, nei venti minuti finali è stata curata più la fase difensiva che quella offensiva: ci ha provato Raspadori, entrato nel finale, a beffare l’estremo difensore avversario con un tiro di prima intenzione, subito dopo Neres è andato a centimetri dalla rete con un diagonale velenoso.