Goal Collection Serie D: prove di Fuga per la Scafatese, Siracusa e Reggina restano in scia. L'Igea sbanca Acireale

Venticinque gol, massimo bottino fin qui messo a segno nelle prime 4 giornate di campionato che confermano l’ottimo momento di forma della Scafatese in vetta alla classifica.

Canarini che violano il “Generale Gaeta” di Enna ribaltando l’iniziale vantaggio gialloverde ad opera di Lusha. Decisivo l’uno-due mortifero di Neglia e Foggia, quest’ultimo glaciale dagli 11 metri con un docile cucchiaio.

Dura un tempo la sfida tra Siracusa e Città di Sant’Agata: gli azzurri chiudono anzitempo il conto con le reti nei primi 45 di gioco di Convitto, Acquadro e Maggio.

Più sofferta la vittoria della Reggina che piega, di misura, il Ragusa grazie alla rete di Rajkovic.

Scorpacciata di gol tra Vibonese e Pompei: botta e risposta con i calabresi avanti due volte con Giunta e Terranova, ripresi altrettante volte dall’11 napoletano con l’autorete di Capone e la rete di Di Piazza. Decisivo l’allungo rossoblù che porta a 4 le marcature con Alagna e Squillace, risulta vano il gol di Rizzo che fissa il risultato sul 4-3.

Al quarto posto, in solitaria, si attesta il Paternò che batte il Locri davanti al proprio pubblico. Calabresi in vantaggio al quarto d’ora con la rete dell’ex Saverino, rossazzurri che mantengono l’imbattibilità e portano a casa il match con le reti di Guida e Retucci.

Uno a uno tra Sambiase e Nissa, ancora a secco di vittorie. La rete di Samake illude i biancoscudati che vengono rimontati nel 2°tempo dalla rete su calcio di rigore di Zerbo.

Seconda vittoria esterna per la Nuova Igea Virtus che si impone per 2-0 in casa dell’Acireale. Decisive ai fini della vittoria giallorossa le reti di Aperi e Trombino.

Prima vittoria in campionato per l’Akragas che saluta l’ultima posizione in classifica vincendo la delicatissima sfida contro la Sancataldese. Basta e avanza la rete di Palazzolo per festeggiare il ritorno alla guida del Gigante da parte di Pino Rigoli.

Successo di capitale importanza anche per il Licata che vince il derby contro il Castrum Favara. Gialloblù avanti con Maimone, pareggio momentaneo ad opera di Avanzato, rete risolutiva di Furina che risolve un mischione furibondo in area di rigore.

Appuntamento per la goal collection del massimo campionato dilettantistico a lunedì prossimo!