Juve, la mazzata dopo la gioia Champions: lesione del crociato per Bremer. Almeno sei mesi di stop

Non poteva andare peggio per Gleison Bremer, che durante la partita a Lipsia ha subito un gravissimo infortunio. Il difensore ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un colpo durissimo per Thiago Motta e per tutto l'ambiente bianconero. Gli esami strumentali condotti stamattina al J Medical hanno confermato la diagnosi, e il brasiliano dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica, con un tempo di recupero stimato in almeno sei mesi. Questo significa che la sua stagione è ormai compromessa. "Nei prossimi giorni sarà operato", recita il comunicato, e la sua assenza rappresenta una grave perdita per la squadra. Bremer, infatti, prima del contrasto con Openda che ha causato la pesante distorsione al ginocchio, era stato l’unico giocatore a disputare ogni singolo minuto della stagione. Ora Thiago Motta dovrà affidarsi ai due punti fermi, Kalulu e Gatti, che dovranno dare il massimo, mentre Danilo e Cabal, che finora hanno avuto meno spazio, dovranno farsi trovare pronti.