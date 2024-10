Un altro Maldini in azzurro: Daniel, terza generazione di campioni

A oltre 22 anni di distanza dall’ultima presenza di papà Paolo Maldini (18 giugno 2002) e 61 anni dopo nonno Cesare Maldini, un Maldini torna a indossare la maglia azzurra: si tratta di Daniel Maldini, attaccante del Monza, che figura tra i 23 convocati del ct azzurro, Luciano Spalletti, per i due impegni di Nations League con Belgio e Israele. Maldini junior non è l’unica novità delle convocazioni di Spalletti, che ha chiamato per la prima volta in azzurro anche il portiere della Juventus Michele Di Gregorio, il difensore del Milan Matteo Gabbia e il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli. Daniel Maldini aveva collezionato in precedenza tre presenze con la Nazionale Under 20, due con l’Under 19 e due con l’Under 18. Una scelta, quella del commissario tecnico, giustificata dal rendimento del classe 2001, passato dall’essere una bella promessa a una solida realtà di un movimento che necessita di forze fresche per dare vita a una nuova generazione vincente. La sua convocazione è in qualche modo storica, essendo l’attaccante la terza generazione della famiglia Maldini a meritarsi la chiamata nella nazionale maggiore, dove il nonno, come giocatore e anche come commissario tecnico, e il padre sono stati protagonisti.

Dopo i successi in trasferta contro i vicecampioni del mondo della Francia e Israele, la Nazionale riprende il cammino in Nations League con le prime due gare casalinghe della stagione: giovedì 10 ottobre (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo Stadio Olimpico di Roma affronterà il Belgio, mentre lunedì 14 ottobre (ore 20.45, diretta su Rai 1) lo Stadio Friuli di Udine farà da cornice al secondo confronto con Israele. L’obiettivo è confermarsi in testa alla classifica e ipotecare con altre due vittorie la qualificazione ai quarti di finale. La Nazionale si radunerà domenica a Coverciano e nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre si trasferirà a Roma per rientrare nella notte di giovedì al Centro Tecnico Federale. Domenica il trasferimento a Udine, alla vigilia della gara con Israele. Per Spalletti, un viaggio al contrario rispetto a quello fatto nel 2005, quando si trasferì dall’Udinese alla Roma, due esperienze intense nella sua carriera da allenatore.