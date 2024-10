Monza-Roma 1-1: botta e risposta tra Dovbyk e Mota, i giallorossi non decollano

Monza-Roma 1-1 (0-0)

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco, Izzo, Marì, Carboni, Pedro Pereira (28' st D’Ambrosio), Bianco (18' st Dany Mota), Bondo, Kyriakopoulos, Maldini (43' st Caprari), Pessina, Djuric. (56 Vailati, 69 Mazza, 5 Caldirola, 20 Forson, 24 Maric, 27 Valoti, 55 Martins, 84 Ciurria). All. Nesta

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino (26' st Hermoso), Celik (41' st Baldanzi), Kone, Cristante, El Shaarawy (20' pt Zalewski), Soulé (26' st Pisilli), Pellegrini (41' st Shomurodov), Dovbyk. (89 Marin, 98 Ryan, 12 Saud, 16 Paredes, 26 Dahl, 28 Le Fee, 66 Sangarè). All. Juric

Arbitro: La Penna

Reti: nel st 16' Dovbyk, 25' Dany Mota

Recupero: 4' e 5'

Angoli: 3 a 1 per la Roma

Note: ammoniti Soulé, Djuric, D’Ambrosio per gioco falloso, Kyriakopoulos per proteste. Spettatori: 12.021

La Roma non riesce a lasciarsi alle spalle la sconfitta europea con l’Elfsborg, tornando da Monza con un amaro pareggio. All’U-Power Stadium finisce 1-1 con il botta e risposta tra Dovbyk e Mota nel corso della ripresa. La squadra di Juric, al primo passo falso in campionato dopo i successi con Udinese e Venezia, sale a quota 10 punti, mentre gli uomini di Nesta tornano a smuovere la loro classifica portandosi a 4, ma restando comunque nelle zone più pericolose. Come prevedibile sono i giallorossi che provano a fare la partita sin dalle prime battute, creando la prima palla gol allo scoccare del quarto d’ora: Kone colpisce un palo con un mancino dal limite, poi Dovbyk insacca sulla ribattuta ma lo fa in posizione di fuorigioco. La risposta dei padroni di casa è immediata ed è targata Maldini, che riceve sulla sponda di Pessina e di sinistro impegna seriamente Svilar. I capitolini però continuano a spingere e nel giro di pochi istanti, a cavallo di metà frazione, portano almeno altri tre pericoli dalle parti di Pizzignacco: i primi due con Pellegrini, il terzo con Kone ma tutti i tentativi terminano a lato di poco.