Goal collection Serie D: Scafatese con il vento in poppa, Siracusa corsaro a Pompei. Interrotta per malore alll'arbitro Reggina - Acireale

Quinta giornata in serie D, goal collection che inizia dalla capolista, la Scafatese, che si impone tra le mura amiche per 2-0 al cospetto di un Paternò che oppone resistenza per un’ora, poi soccombe alle reti di Potenza e Albadoro.

Medesimo punteggio in favore del Siracusa che batte il Pompei a domicilio con reti di Mimmo Maggio e Andrea Di Grazia.

Terza affermazione consecutiva per la Vibonese, corsara in casa del Castrum Favara per 2-1. Decisiva la doppietta di Cardinale intervallata dalla rete del momentaneo 1-1 di Palermo.

Dura solo 45 minuti la partita di Reggina e Acireale, interrotta per un malore occorso all’arbitro, sul parziale di 1-0 in favore per i granata in gol con Karol Di Mauro.

Ben 3 i derby siciliani, fattore campo rispettato su tutti i campi. L’Igea Virtus regola l’Akragas di misura, a decidere la sfida del “D’Alcontres” la rete di Seby Aperi.

Tre a zero del Ragusa sul Licata: mattatore assoluto Domenico Danti, autore di una doppietta, a chiudere i conti ci pensa Johnson.

Ancora più rotonda la vittoria del Città di Sant’Agata contro l’Enna. Quattro le reti messe a segno dall’11 di Ezio Raciti che vanno in rete con Capomaggio, due volte con Catalano e Manfrellotti.

Prima storica vittoria per la Nissa che sbanca Locri per 2-0 con le reti di Maltese e Rotulo.

Pareggio al fulmicotone tra Sancataldese e Sambiase: calabresi due volte avanti con Umbaca e Munoz, verde-amaranto che hanno il merito di non mollare mai, ci pensa Catania nel primo tempo e al 94’ a evitare il capitombolo interno.

Serie D e goal collection che dà appuntamento a lunedì prossimo per le emozioni della sesta giornata.