'Ndrangheta in curva, ascoltato in Procura il tecnico dell'Inter Inzaghi

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è stato sentito stamane in Procura a Milano come persona informata sui fatti a proposito dell’indagine "Doppia curva", che coinvolge i capi ultras delle curve di Milan e Inter. In particolare, Inzaghi è stato sentito sulla telefonata del 26 maggio 2023 che ha avuto con Marco Ferdico, uno dei boss della Curva Nord, a proposito della possibilità da parte del mister di adoperarsi con la società per far avere un maggior numero di biglietti ai tifosi che volevano andare a Istanbul per la finale di Champions League, che ha visto la squadra nerazzurra sconfitta dal Manchester City.