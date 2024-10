Ultrà e polemiche, pace fatta tra Spalletti e Inzaghi: il ct ha chiamato l'allenatore dell'Inter per spiegarsi

Gli Azzurri sono al lavoro per la sfida contro Israele, e nel frattempo rientra la polemica tra Luciano Spalletti e Simone Inzaghi riguardo al caso ultrà. Il ct ha telefonato al tecnico dell’Inter dopo le polemiche nate dalle sue dichiarazioni sui presunti legami tra il club nerazzurro e le frange estreme della tifoseria, spiegando che le sue parole non erano riferite direttamente a Inzaghi. Lunedì a Udine l’Italia affronterà Israele per il quarto turno di Nations League, e i tre punti sono fondamentali per consolidare il primato del girone. La Nazionale guida con 7 punti e l'obiettivo è qualificarsi alla fase finale. Spalletti sta valutando alcuni cambiamenti in formazione, pur mantenendo il modulo 3-5-1-1. Raspadori dovrebbe supportare Retegui in attacco, mentre in difesa Buongiorno potrebbe sostituire Bastoni accanto a Di Lorenzo e Calafiori. Sulle fasce, Bellanova è favorito su Cambiaso, mentre Dimarco dovrebbe partire titolare a sinistra con Udogie pronto a subentrare. A centrocampo potrebbero essere confermati Frattesi, Ricci e Tonali, anche se Fagioli e Pisilli sono in lizza per un posto. Domani mattina è prevista la rifinitura a Coverciano, seguita dalla partenza per Udine dove, allo stadio Friuli, Spalletti e un giocatore terranno una conferenza stampa.