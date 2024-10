Goal Collection Serie D: al Siracusa il big match di giornata, 1 a 0 sulla Reggina. Capolista Scafatese fermata sul pari all'Esseneto di Agrigento

Rimane in vetta alla classifica del girone I di serie D la Scafatese che però vede assottigliarsi di due lunghezze il vantaggio sul Siracusa.



Merito di un mai domo Akragas, fanalino di coda alla vigilia, passato in vantaggio con la rete in mischia di Palazzolo, ripreso nel quarto d’ora finale dall’1-1 di Sowe.

Dal testa-coda di Agrigento al big match tra Siracusa e Reggina, deciso dalla rete dagli 11 metri di Mimmo Maggio.

Siracusa adesso ad 1 solo punto dalla Scafatese, accorcia anche la Vibonese a cui basta un tempo per avere ragione della Sancataldese grazie alle reti di Giunta e Terranova.

Ad accomunare le vittorie di Pompei e Locri il cambio alla guida tecnica.

Il Pompei piega la Nissa sul proprio campo con le reti, una per tempo, di Rizzo e Di Piazza. Al Locri serve una prodezza balistica di Leveque per battere il Sambiase a domicilio e ritrovare il filo interrotto con i 3 punti.

Uno a uno tra Licata e Nuova Igea Virtus: ancora una rete di Bonanno, salito a 4 marcature, illude i gialloblù che vengono acciuffati nella ripresa dalla rete di Trombino.

Ad amplificare la crisi dell’Acireale ci pensa il Città di Sant’Agata: seconda vittoria consecutiva per l’11 di Ezio Raciti che da grande ex espugna lo stadio Aci e Galatea grazie alle reti di Catalano e Pussetto.

Altro derby siciliano, al “Falcone Borsellino” di Paternò dove è il Castrum Favara a festeggiare i 3 punti grazie alla prodezza di Calogero La Piana che segna e non esulta. Termina a reti bianche la gara tra Enna e Ragusa. Gialloverdi piuttosto contratti in zona gol, solo 2 all’attivo le reti da inizio campionato, Ragusa che muove la classifica portandosi a 6 punti. La nostra goal collection, con appena 13 reti a referto, vi dà appuntamento al prossimo lunedì.