Italia-Israele si gioca in un clima di tensione: orario, dove vederla in tv e probabili formazioni

La partita tra Italia e Israele per la Nations League si terrà oggi, lunedì 14 ottobre 2024, alle 20:45 presso il Bluenergy Stadium di Udine. La gara sarà trasmessa in chiaro su RAI 1, e sarà possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay. Per chi preferisce una telecronaca in inglese, è disponibile su UEFA TV​

Le probabili formazioni

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui.

Israele (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Shlomo, Leidner; Kanikovski, Abu Fani; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo​

Scritte a Udine contro Regione e Comune

«Comune di Udine complice del genocidio palestinese #banIsrael #nopatrocinio». E’ la scritta apparsa durante la notte nei pressi di palazzo d’Aronco sede del Comune di Udine, città che stasera ospiterà la partita di Nations League Italia-Israele. Alle 17 è invece in programma un corteo di protesta e pro Palestina lungo le vie del centro.