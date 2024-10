Italia U21, pari con l'Irlanda: centrata la qualificazione agli Europei 2025

Italia - Irlanda 1-1

Marcatori: 23'pt Casadei, 21'st Moran

Italia (4-3-2-1): Desplanches 6; Savona 6, Ghilardi 6, Bertola 7, Zanotti 6 (31' Turicchia 6); Casadei 7, Prati 6.5, Ndour 5.5; Baldanzi 6 (44'st Bonfanti sv), Gnonto 5 (31' Koleosho 5.5); Esposito 5 (8'st Fabbian 5.5). In panchina: Zacchi, Bove, Ambrosino, Fazzini, Comuzzo. Allenatore: Nunziata 6.

Irlanda (5-3-2): Brooks 6.5; Curtis 6 (1'st O'Brien 5.5), Abankwah 6, Adegboyega 6.5, MacNulty 5, Roughan 5.5 (1'st Adaramola 6); Healy 6, Adeeko 5.5 (36'st O'Mahony sv), Moran 7; Armstrong 5, Kenny 5.5 (14'st Emakhu 6.5). In panchina: Keeley, Vata, O'Riordan, Umeh, Phillips. Allenatore: Crawford 6.

Arbitro: Ladeback (Sve) 5.5.

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. 37'pt Gnonto sbaglia un calcio di rigore tirando alto sopra la traversa. Ammoniti: Adaramola, Casadei, Emakhu, Ambrosino, Prati, Adegboyega. Angoli: 5-6. Recupero: 0', 7'.

La Nazionale Italiana U21 si accontenta di un pareggio per 1-1 contro l’Irlanda nel match del Nereo Rocco di Trieste e centra la qualificazione agli Europei 2025 di categoria: al vantaggio iniziale di Cesare Casadei risponde Andrew Moran. La formazione ospite inizia subito con un pressing molto alto, consapevole di avere un solo risultato a disposizione per provare a centrare il primo posto nel girone A. I ragazzi di Crawford inizialmente mettono in difficoltà gli azzurrini e al 17' Desplanches rischia di combinare la frittata, lasciandosi sfuggire il pallone su colpo di testa di Kenny: quest’ultimo prova a ribadire in rete, ma Bertola compie un salvataggio provvidenziale. Dopo una seconda indecisione del portiere azzurro, al 23' gli azzurri concretizzano un perfetto contropiede con Cesare Casadei che, su suggerimento di Gnonto, pesca l’angolino e realizza il gol del vantaggio. L’Italia prova a cavalcare il momento positivo e al 36' riesce a conquistare un calcio di rigore per un fallo di MacNulty su Baldanzi: Gnonto si presenta sul dischetto, ma calcia alle stelle e spreca una colossale chance per il raddoppio.