Goal Collection Serie D: la Scafatese frena ancora, 0 a 0 con il Sambiase. Il Siracusa cade a Locri, Reggina di misura sul Licata

Reti bianche al “D’Alcontres” tra Nuova Igea Virtus e Vibones e, perfetta parità e reti inchiodate nel derby siciliano tra Ragusa e Paternò. Non si lascia sfuggire la ghiotta opportunità di ricucire il distacco dalla vetta, la Reggina a cui basta il piazzato vincente di Dall’Oglio per battere, di misura, il Licata. Rompe il ghiaccio la Sancataldese: primi 3 punti verde-amaranto nella sfida contro il Pompei che portano la firma di Germano abile a trovare l’inserimento vincente nel cuore dell’area di rigore.

Quattordici gol, grande equilibrio nella 7a giornata del girone I di serie D che si riscopre ancora più imprevedibile e avvincente nella lotta al vertice. Secondo pari consecutivo per la Scafatese che non va oltre lo 0-0, tra le mura amiche, contro il Sambiase. Rimane in vetta l’11 campano che allunga a 2 punti il vantaggio sul Siracusa caduto, nuovamente, in terra calabrese . La spunta il Locri, avanti di due gol nei primi 45 minuti con le reti di Daquinto e Romano.

Allo stadio Aci e Galatea blitz dell’Enna in piena zona Cesarini: sfida aperta dalla rete dell’ex di Giorgio Cicirello, Acireale che pareggia con Sueva nei minuti finali ma l’ultima parola è gialloverde con la rete di Sena che vale 3 punti pesanti e una crisi profonda per l’Acireale relegato al penultimo posto. In fondo alla classifica è l’Akragas, sconfitto a Sant’Agata di Militello per 2-1. Eppure il Gigante aveva iniziato bene con la rete di Grillo dagli 11 metri, un illusione che dura un tempo con il ribaltone biancazzurro contrassegnato dalle firme di Capomaggio e Brugaletta.

Goal collection chiusa dal pareggio al cardiopalma tra Castrum Favara e Nissa. Biancoscudati avanti e in scioltezza nel primo tempo con i gol di Maltese e Bollino, Favara mai domo e che agguanta il pari con Midasadiru e Baglione. Serie D che riposa solo 3 giorni, mercoledì incombe il turno infrasettimanale con una full immersion che ci porterà al giro di boa del girone d’andata.