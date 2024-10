Bologna-Milan, l'ipotesi è il campo neutro

Il sindaco di Bologna dispone per ordinanza di non far giocare Bologna-Milan. La Lega di serie A non rinvia la partita. E’ l’impasse creatasi attorno al match previsto per sabato alle 18 al Dall’Ara, l’impianto bolognese le cui strade d’accesso sono andate sott'acqua con l’emergenza meteo dei giorni scorsi, e per il quale il Comune felsineo teme nuove pesanti complicazioni nelle prossime ore, meteo alla mano. L’esito più probabile sarà la disputa della sfida valida per la nona giornata di serie A in campo neutro. Se tutto fosse fermo a stasera, infatti, da regolamento si rischierebbe addirittura uno 0-3 a tavolino a carico del Bologna, qualora per assurdo il Milan si presentasse (o anche viceversa).

La Lega calcio infatti é l’unica titolata a disporre l’annullamento o il rinvio di una partita, mentre gli organi di ordine pubblico possono disporre la chiusura o l’inagibilità dello stadio e l'impraticabilità delle strade. E dalla Lega non é arrivata alcuna decisione di non giocare. L’impossibilità di recuperare prima della primavera, fanno notare fonti della Lega, ha reso impossibile accettare l’indicazione del rinvio.