Infrasettimanale di lusso... in chiaro: Dazn farà vedere gratuitamente Milan-Napoli di martedì

DAZN offrirà la possibilità di vedere Milan-Napoli, anticipo della 10ª giornata di serie A, gratuitamente in streaming martedì 29 ottobre alle 20:45. È la prima volta dopo quasi 30 anni che una partita di Serie A viene trasmessa in chiaro, un evento storico che rientra nel nuovo pacchetto "Try and Buy" lanciato dalla piattaforma. Questo sistema permette la trasmissione gratuita di fino a cinque partite a stagione, con l’obiettivo di ampliare l'accesso al calcio italiano per un pubblico ancora più vasto. “Portare un big match gratuitamente è un'opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto", ha dichiarato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie A fino al 2029, ha allestito una squadra di commentatori d’eccezione per l’evento, con Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni alla telecronaca, supportati da Diletta Leotta in collegamento dal campo per analisi e interviste pre e post-gara a partire dalle 19:45. In studio, per il "Serie A Show", Giorgia Rossi sarà affiancata dal coach della Nazionale italiana di basket Gianmarco Pozzecco, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara. Per accedere alla partita in streaming, gli spettatori senza abbonamento dovranno inserire la propria email su DAZN.com/home da computer, oppure accedere tramite Smart TV e seguire le istruzioni cliccando su "Guarda Gratis". La visione sarà disponibile per circa 2 milioni di utenti gratuiti e DAZN raccomanda la registrazione anticipata per garantire l’accesso a questo evento, che rappresenta una svolta nelle modalità di trasmissione del calcio italiano.