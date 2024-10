L'Udinese "stende" il Cagliari 2-0: pesa l'espulsione di Makoumbou

Udinese Cagliari 2 - 0

RETI: 38'pt Lucca, 33'st Davis.

UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kabasele 6.5, Bijol 6.5, Tourè 6 (40'st Giannetti sv); Ehizibue 6.5 (28'st Rui Modesto 6), Lovric 6.5, Karlstrom 6.5, Payero 6.5 (28'st Zarraga 6), Kamara 7 (40'st Zemura sv); Davis 7.5, Lucca 7.5 (28'st Bravo 6). In panchina: Padelli, Sava, Abankwah, Palma, Ebosse, Brenner, Pizarro. Allenatore: Runjaic 7.

CAGLIARI: (3-5-1-1): Scuffet 6; Zappa 5.5, Mina 5, Luperto 5; Azzi 5, Adopo 5.5 (26'st Luvumbo 5.5), Makoumbou 4, Marin 5.5 (44'st Prati sv), Augello 5.5 (26'st Zortea 6); Gaetano 6 (37'pt Deiola 6); Piccoli 5.5 (26'st Lapadula 5.5). In panchina: Ciocci, Sherri, Palomino, Obert, Wieteska, Felici, Viola, Mutandwa. Allenatore: Nicola 5.5.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6.5.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Espulso al 30'pt Makoumbou per doppia ammonizione. Ammoniti: Lucca, Azzi, Tourè. Angoli: 2-4. Recupero: 1'pt, 4'st.

Lucca e Davis lanciano l’Udinese che segna un gol per tempo e stende 2-0 il Cagliari nella prima gara della nona giornata di campionato. Pesa nell’economia del match l’espulsione di Makoumbou con i rossoblu costretti a giocare per più di un’ora con l’uomo in meno. Sognano invece i bianconeri che davanti al pubblico di casa agganciano momentaneamente la Juventus al terzo posto, a -3 dal Napoli capolista. Tre novità per Runjaic rispetto a San Siro: Payero e Kamara in mediana, Davis davanti con Lucca al posto di Iker Bravo. Nicola lancia Gaetano alle spalle di Piccoli e lascia in panchina Viola e Luvumbo. Supremazia territoriale e forcing dell’Udinese sin dal fischio d’inizio, ma poche conclusioni pericolose in avvio. La prima degna di nota arriva a metà frazione dopo il bel lavoro di Lucca che protegge il pallone e lo affida a Lovric: tentativo dello sloveno dal limite dell’area, Scuffet blocca a terra senza patemi. Ancora Lovric ci prova dalla grande distanza senza inquadrare lo specchio, prima del turning point della gara che arriva alla mezzora: Makoumbou, già ammonito per un fallo su Payero, trattiene vistosamente a centrocampo proprio il giocatore argentino fermando così una ripartenza bianconera.