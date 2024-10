Fiorentina, manita in faccia alla Roma (e a Juric): Kean rinato, Bove core ingrato

Fiorentina-Roma 5-1

MARCATORI: 9' pt Kean, 16' pt Beltran (rig.), 38' pt Kone, 40' pt Kean, 7' st Bove, 26' st Hummels (aut.).

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6.5; Dodo 6.5, Comuzzo 6.5, L.Ranieri 6, Gosens 6.5; Cataldi 7 (11' st Richardson 6), Adli 6.5 (28' st M.Quarta sv.); Colpani 7, Beltran 7 (22' st Kouame 6.5), Bove 7.5 (21' st. Sottil 6); Kean 7.5 (29' st Ikonè sv.) In panchina: Martinelli, Terracciano, Kayode, Baroncelli, Biraghi, Parisi. Allenatore: Palladino 7

ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 5 (1' st Baldanzi 5.5), Ndicka 4.5, Hermoso 4; Celik 4.5, Pisilli 5.5, Cristante 5 (32' pt Konè 6), Angelino 5.5 (32' pt Zalewski 5); Dybala 5.5 (22' st Hummels 5.5), Pellegrini 4.5; Dovbyk 5. In panchina: Ryan, Marin, Sangarè, Le Fee, Paredes, Dahl, Soule, Abdulhamid, Shomurodov. Allenatore: Juric 4.5 ARBITRO: Sozza di Seregno (Monza) 6

NOTE: serata tiepida, terreno in ottime condizioni, Spettatori: 20.440. Ammoniti: Kean, Mancini, Pisilli, Konè, Hermoso. Angoli: 6-2. Recupero 2', 2'.

La Fiorentina surclassa la Roma per 5-1 al termine di un incontro quasi del tutto dominato dalla formazione viola. Per Juric quella del Franchi potrebbe essere l’ultima panchina da allenatore capitolino visto che la sua squadra è stata non solo battuta, ma ha dato preoccupanti segnali di black out proseguendo nel solco di un momento "no" solo momentaneamente interrotto col successo di giovedì scorso in Europa League. I padroni di casa sono bravi e fortunati a indirizzare la gara a proprio favore fin dai primi minuti, con gli uomini di Palladino che hanno il predominio territoriale e che hanno gioco facile di una squadra giallorossa oggettivamente in difficoltà. Non è un caso che fra il 9' ed il 16' i viola vadano avanti di due gol, prima con un’azione magistrale chiusa da Kean dopo un triangolo di quest’ultimo con Beltran, e poi con Beltran che spiazza Svilar su rigore, massima punizione concessa per fallo inopinato di Celik su Bove. La situazione Roma è talmente grave che Juric poco dopo la mezz'ora opera subito due cambi con Konè e Zalewski che prendono il posto di Cristante ed Angelino. I frutti si vedono subito per gli ospiti alla luce del fatto che uno dei neo entrati, Konè, con un destro da fuori area batte De Gea e riapre momentaneamente la partita.