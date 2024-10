La Lazio batte tre colpi contro il Genoa, Djuric salva il Monza dal ko col Venezia

Lazio-Genoa 3-0 MARCATORI: 21' pt Noslin, 41' st Pedro, 49' st Vecino. LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6; Marusic 5.5, Patric 6, Gila 6.5 (39' st Gigot sv), Tavares 7.5; Guendouzi 6, Rovella 7 (39' st Castrovilli sv); Isaksen 6 (17' st Pedro 7.5), Dia 5.5 (17' st Vecino 6.5), Noslin 7 (33' st Tchaouna 6); Castellanos 7. In panchina: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Dele-Bashiru. Allenatore: Baroni 7. GENOA (4-4-1-1): Leali 6; Sabelli 5 (1' st Norton-Cuffy 6), Vogliacco 5.5, Vazquez 5.5, Matturro 5.5; Zanoli 6 (17' st Ankeye sv, 27' st Melegoni 6), Frendrup 6, Miretti 5.5 (17' st Badelj 6), Martin 6; Thorsby 6 (17' st Ekhator 5.5); Pinamonti 5. In panchina: Sommariva, Stolz, Marcandalli, Ahanor, Bohinen, Pereiro, Accornero, Masini. Allenatore: Gilardino 5.5. ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì 6.5. NOTE: pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Sabelli, Noslin, Gila, Marusic. Angoli: 7-4. Recupero: 1', 5' La Lazio riscatta immediatamente la sconfitta contro la Juventus e ritrova i tre punti contro un Genoa che, invece, non riesce a dare continuità al pareggio in rimonta contro il Bologna e rimane fermo in terzultima posizione: all’Olimpico finisce 3-0. Oltre allo squalificato Romagnoli, Baroni deve fare a meno anche di Zaccagni per influenza e schiera dal primo minuto Noslin, mentre Gilardino conferma l’undici titolare dell’ultimo turno, inserendo solo le novità Vogliacco e Zanoli. I rossoblù partono con un buon piglio e costringono Provedel all’intervento di piedi già al 2', per respingere il tentativo di Martin direttamente da angolo. Con il passare dei minuti la Lazio prende metri e spinge soprattutto sulla sinistra con il solito Tavares, che si crea lo spazio per un diagonale potente alto di poco. Al 21', il portoghese è protagonista con un’azione travolgente: fermato, la palla arriva proprio a Noslin, che salta Sabelli e Vogliacco e infila un piazzato rasoterra sul secondo palo su cui Leali non può nulla. La partita è vivace ma senza chiare occasioni, e soprattutto latitano le punte, poco coinvolte da entrambe le parti. Al rientro dagli spogliatoi Gilardino si gioca la carta Norton-Cuffy, che dopo pochi secondi si fa tutto il campo per vie centrali arrivando al tiro, respinto da Provedel. I biancocelesti rispondono con Castellanos, che prima spara alle stelle dopo un suggerimento di Tavares, e poi viene chiuso bene da Leali dopo una bella giocata sulla linea di fondo. La LAZIO appare stanca, quindi Gilardino inserisce Ekhator e Ankeye per provare a pungere, ma il secondo esce dopo pochi minuti per una botta al ginocchio. Negli ultimi venti minuti la Lazio riprende il pallino del gioco grazie anche all’entrata in campo di Tchaouna e Pedro: il primo spreca una grande chance per il raddoppio ma è fondamentale all’86' nel dare il via alla ripartenza che, dopo il cross rasoterra di Castellanos, ha portato al gol dell’ex Barcellona e Chelsea, a coronare un impatto molto importante sulla partita. Nel recupero arriva anche il tris di Vecino di testa su cross di Tavares.

Monza-Venezia 2-2 MARCATORI: 15'pt Ellertson, 23'pt Kyriakopoulos, 39'pt Svoboda, 44'pt Djuric. MONZA (3-4-2-1): Turati 6; Izzo 5.5, Marì 6, Carboni 5.5; Pereira 6 (15'st D’Ambrosio 6), Pessina 6 (33'st Maldini 5.5), Bondo 4.5, Kyriakopoulos 7; Caprari 5.5 (15'st Bianco 6), Mota 5 (39'st Valoti sv); Djuric 7. In panchina: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Forson, Maric,Postiglione, Vignato, Ciurria. Allenatore: Nesta 6.

VENEZIA (4-3-2-1): Stankovic 6; Zampano 6, Svoboda 6, Idzes 6.5, Haps 5.5 (19'st Altare 6); Duncan 5.5 (19'st Nicolussi-Caviglia 6), Andersen 6.5, Ellertsson 7; Oristanio 6.5 (27'st Yeboah 5.5), Busio 5.5 (45'st Raimondo sv); Pohjanpalo 5 (27'st Gytkjaer 5.5). In panchina: Joronen, Bertinato, Grandi, Sagrado, Crnigoj, Schingtienne, Candela, Carboni, El Haddad, Doumbia. Allenatore: Di Francesco 6.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 5.5. NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. 35'st Bondo espulso per somma di ammonizioni. Ammoniti: Mota, Busio, Bondo, Zampano, Djuric. Angoli: 4-3. Recupero: 1'; 4'. Spettacolo all’U-Power Stadium tra Monza e Venezia, che non si fanno del male e si accontentano di un pirotecnico pareggio per 2-2 nel match valevole per la nona giornata di Serie A 2024/2025. Dopo un’iniziale fase di studio priva di squilli da entrambe le parti, la compagine arancioneroverde trova il gol del vantaggio al 15' con Mikael Ellertson: grande azione personale di Oristanio che serve l’islandese, il quale calcia con il sinistro e batte Turati. La risposta della squadra biancorossa, però, non si fa attendere e al 23' agguanta il pareggio con Georgios Kyriakopoulos che, dopo aver ricevuto palla da Pedro Pereira, salta Svoboda e deposita in fondo al sacco. I ritmi della gara rallentano intorno alla mezz'ora di gioco, ma al 38' il Venezia torna a spingere sull'acceleratore firmando la rete del 2-1 con Michael Svoboda: sugli sviluppi di un calcio di punizione di Andersen, il difensore anticipa Izzo e realizza l’incornata vincente. Nuovo botta e risposta tra le due squadre, poichè ad un minuto dall’intervallo ci pensa Milan Djuric a consentire al Monza di andare a riposo sul 2-2, sfruttando un errore di Svoboda.