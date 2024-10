Goal Collection Serie D: la Vibonese regola il S.Agata e aggancia in vetta la Scafatese, terza vittoria di fila per la Reggina

Non più una battistrada ma due, quattro squadre distanziate in appena un punto. Il tour de force in serie D, con 3 partite in 7 giorni, riporta la Scafatese in vetta alla classifica in coabitazione con la Vibonese.

Canarini che ritornano a fare la voce grossa, tra le mura amiche, vincendo il derby napoletano contro il Pompei per 3-1.

Pratica archiviata dopo un tempo, con le reti di Albadoro, Vacca e Neglia, ospiti a segno con De Luca.

Corsara la Vibonese, a Sant’Agata di Militello, ancora nel segno di Pietro Terranova che decide la sfida del Fresina con la seconda doppietta consecutiva intervallata dal pari di Nunziante.

Reti bianche al “Mazzola” tra Sancataldese e Siracusa con gli azzurri che abdicano al comando del raggruppamento, appaiati al terzo posto alla Reggina che non corre rischi battendo il Paternò per 3-0. Primo tempo che gli amaranto fanno loro con la firma di Cham, ad opera di Girasole e Forciniti le reti che chiudono il conto.

Quarto risultato utile consecutivo per il Castrum Favara che batte il Locri per 2-0 e risale la china con la doppietta di Mattia Palma.

Vittoria in rimonta per l’Enna che va sotto, in casa contro il Licata, con Minacori glaciale dal dischetto, gialloverdi che nel secondo tempo in 11 contro 10 e spinti dal calore del pubblico mettono la freccia con Cicirello e Nardella.

Reti bianche tra Igea e Nissa, blitz siciliano per il Sambiase che espugna l’Aldo Campo con la rete a inizio ripresa di Zerbo. Di misura anche il successo dell’Acireale nella sfida tra ultime, contro l’Akragas, decida da Rodio. Termina qui il viaggio lungo la

9a giornata nel girone I di serie D, appuntamento a lunedì prossimo per una nuova scorpacciata di gol.