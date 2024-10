Vinicius Junior e il sogno infranto del Pallone d'Oro: secondo indiscrezioni il trofeo andrà a Rodri. La delegazione Real non parte per Parigi

Rodri, infatti, si presenta al verdetto con una stagione straordinaria alle spalle : oltre al trionfo in Premier League con il Manchester City, è stato uno dei protagonisti principali della vittoria della Nazionale spagnola all’Europeo, dove ha dimostrato un’innegabile leadership e una presenza in campo capace di fare la differenza nei momenti decisivi. Attualmente alle prese con un infortunio, il centrocampista spagnolo rappresenta un profilo di grande spessore, apprezzato non solo per le capacità tecniche, ma anche per la visione di gioco e la capacità di influenzare il ritmo e l’intensità delle partite.

" Le informazioni che ho sono che Vinicius non vincerà il Pallone d'Oro. Anzi, molto probabilmente non andrà a Parigi. Lo vincerà Rodri" , ha affermato Álvarez de Mon, alimentando l’attesa per una cerimonia che, se confermata la notizia, potrebbe avere risvolti inaspettati.

Mentre tutti gli occhi sono puntati su Vinicius Junior, giovane talento brasiliano del Real Madrid, le ultime indiscrezioni sembrano ridimensionare le sue chance di alzare al cielo il Pallone d'Oro 2023. A gettare il dubbio su una possibile vittoria del numero 7 madridista è il noto giornalista Ramón Álvarez de Mon, che in un tweet ha rivelato che il prestigioso riconoscimento dovrebbe andare invece a Rodrigo Hernandez, meglio noto come Rodri, centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola.

Dall’altra parte, Vinicius Junior ha vissuto un’annata altrettanto brillante, affermandosi come uno degli attaccanti più temuti del panorama calcistico mondiale grazie alle sue doti tecniche e alla velocità impressionante, che gli hanno permesso di brillare sia in Liga che in Champions League. Nonostante ciò, sembra che al brasiliano possa mancare il consenso decisivo dei giurati per il Pallone d’Oro, un riconoscimento che, stando alle informazioni trapelate, potrebbe vederlo escluso persino dalla cerimonia di premiazione.

Delegazione Real Madrid non parte per Parigi

L’aereo con a bordo la delegazione del Real Madrid che avrebbe dovuto recarsi a Parigi, partendo dall’aeroporto Adolfo Suarez di Barajas, per la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro non è più partito. Il volo era in programma per le 15 ma, secondo quanto riferisce la stampa online spagnola, è stato cancellato dopo che al presidente del Real Florentino Perez e al suo entourage è arrivata la notizia che il premio di 'France Football’sarebbe stato vinto non da Vinicius Junior, giocatore delle 'merengues', ma da Rodri, ex Atletico Madrid, centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola che ha trionfato a Euro '24.

Per Perez l’arrabbiatura è stata tale che ha deciso di non partire più. Con lui e Vinicius avrebbero dovuto recarsi a Parigi l’allenatore Carlo Ancelotti, uno dei candidati al premio di tecnico dell’anno, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Dani Carvajal, Federico Valverde e Antonio Rudiger. Invece, secondo quanto fanno sapere 'Marcà e altre fonti locali, nessuno di loro sarà al Teatro Chatelet di Parigi.