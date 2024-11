Champions, arrivano i big match: Milan a Madrid, Inter in casa con l'Arsenal. Juve alla prova Lille

Il quarto turno di Champions League si preannuncia cruciale per delineare la classifica del nuovo girone unico. Le grandi squadre europee sono attese a scontri impegnativi, in particolare le inglesi in cerca di riscatto dopo un avvio di novembre difficile: il Manchester City, l'Aston Villa e l'Arsenal sono reduci da sconfitte, mentre il Liverpool è riuscito a stento a ribaltare il risultato. Tra le italiane, il Milan sfida il Real Madrid al Bernabeu, mentre Inter e Juventus mirano a confermare il buon andamento del campionato anche in Europa.

Le sfide di martedì: City, Liverpool e Milan sotto i riflettori

Il Manchester City, allenato da Guardiola, è in un momento di difficoltà dopo la recente sconfitta in Premier con il Bournemouth, che ha interrotto una striscia positiva di 32 partite. Martedì affronterà lo Sporting Lisbona, privo del tecnico Ruben Amorim, passato da poco al Manchester United. Guardiola spera nel miglior Haaland e in una ritrovata fluidità di gioco per evitare il terzo KO in pochi giorni.