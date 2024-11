Goal collection Serie D: balzo in vetta della Vibonese, Reggina fermata sul pari all'Esseneto di Agrigento. Sambiase che sale al quinto posto

Continui ribaltoni al comando quando siamo giunti alla decima giornata di un equilibrato girone I di serie D.

Agli onori della ribalta va la Nissa che, davanti al proprio pubblico, batte la capolista Scafatese per 4-2. Canarini due volte avanti, con le reti di Markic e Altobello, primo tempo chiuso sul 2-2 con Diaz e Barrera a fissare la parità. Nella ripresa ancora Diaz, in mischia, e Samake in campo aperto chiudono i giochi per un 4-2 che fa impazzire di gioia il Marco Tomaselli. Scafatese che lascia la vetta della classifica ad appannaggio della Vibonese che piega il Ragusa per 2-0 con le reti di Alagna e Germinio.

Tra Vibonese e Scafatese, al 2•posto, si attesta il Siracusa che cala il poker all’Enna. Due gol per tempo, Candiano in apertura e Maggio, lo stesso bomber firma la doppietta, e in chiusura si sblocca anche Alma. Reti bianche all’Esseneto tra Akragas e Reggina che chiudono sullo 0-0. Agrigentini in fondo alla classifica, Reggina che manca il colpo che le avrebbe dato la vetta della classifica. Entra in zona Playoff il Sambiase, quinto in classifica, grazie al 3-0 inferto alla Nuova Igea Virtus. Doppietta di Umbaca e gol di Ferrara per l’11 giallorosso.