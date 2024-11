Europa League, guizzo di Pedro all'ultimo assalto: ko il Porto. Roma raggiunta in Belgio. In Conference la Fiorentina cade sul campo dell'Apoel

UNION SAINT-GILLOISE-ROMA 1-1

UNION SAINT-GILLOISE (4-2-3-1): Moris 5.5; Mac Allister 7, Burgess 6, Sykes 6; Niang 6.5, Khalaili 6 (13' st Rodriguez 6), Vanhoutte 6, Sadiki 6, Machida 6.5; Ivanovic 6 (34' st Boufal sv), Fuseini 5.5 (13' st El Hadj 6). In panchina: Chambaere, Imbrechts, Rasmussen, Van De Perre, Kabangu, Berradi, Leysen. Allenatore: Pocognoli 6.5.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 6.5, Cristante 6.5, Angelino 6; Celik 5, Koné 6, Le Fée 5 (10' st Pisilli), El Shaarawy 5 (34' st Soulè sv); Baldanzi 6.5 (34' st Zalewski sv), Pellegrini 6; Shomurodov 5.5 (10' st Dovbyk 6). In panchina: Marin, Ryan, Abdulhamid, Hummels, Paredes, Dybala, Sangare. Allenatore: Juric 5.5. ARBITRO: Jerome Brisard (Francia) 6.5.

RETI: 17' st Mancini, 32' st Mac Allister.

NOTE: cielo velato, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Shomurodov, Celik, Vanhoutte, Sykes. Angoli: 5-4. Recupero: 1' pt, 3' st.

Continua il mal da trasferta della Roma che, lontana dall’Olimpico, in questa stagione deve ancora vincere. Termina 1-1 la partita di Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise, valida per la quarta giornata di Europa League. Ancora una volta non trova spazio dal primo minuto Hummels, Juric nel pre-partita ha parlato di scelta tecnica e non di bocciatura per l’esperto centrale tedesco, ma la sua esclusione fa comunque rumore. Al suo posto viene arretrato Cristante insieme a Mancini e Angelino, con El Shaarawy esterno di centrocampo. E proprio da un appoggio sbagliato di El-Shaarawy, in serata negativa, nasce la prima occasione per la squadra di casa, con Khalaili che manda alto di pochissimo dal limite. La manovra della Roma è lenta e prevedibile, e la palla arriva poche volte dalle parti di Shomurodov, che prova a muoversi in profondità senza successo. L'unico lampo della squadra di Juric nel primo tempo arriva con un bel contropiede costruito proprio dall’azero e da Celik, terminato però con un tentativo frettoloso di El Shaarawy.