I cinquant'anni di Alex Del Piero. Social invasi di auguri per "Pinturicchio"

Alessandro Del Piero compie 50 anni. Lo storico numero 10 della Juve, ribattezzato "Pinturicchio" da Gianni Agnelli, è nato il 9 novembre 1974 a Conegliano, da dove è partita una carriera da campione spesa quasi tutta in maglia bianconera: 20 stagioni, 513 presenze, 208 gol. A cui si aggiunge la lunga avventura in Nazionale: campione del mondo in Germania nel 2006, il secondo posto agli europei del 2000 in Olanda.

Giocatore di classe sopraffina, autore di celebrati gol a giro diventati presto «i gol alla Del Piero», campione in un irripetibile ventennio di talenti (partito come riserva di Roberto Baggio, poi titolare azzurro, poi la staffetta con un altro '10' come Francesco Totti), Alex Del Piero è sempre stato stimato dal mondo del calcio anche per la sua compostezza e stile. Numerosi gli auguri sui social, sia di tifosi comuni che di compagni ed ex, a partire dallo storico capitano juventino Luca Marchisio: «Da bambino sognavo davanti al tuo poster, poi ho avuto la fortuna di allenarmi al tuo fianco e vivere l’emozione del primo gol in Serie A grazie a un tuo assist. Sei stato il mio eroe, il mio capitano, un esempio e un grande amico. Buon compleanno».