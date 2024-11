L'Atalanta non scherza e aggancia l'Inter in vetta: Retegui, Ederson e Lookman stendono Parma

PARMA-ATALANTA 1-3

MARCATORI: 4'pt Retegui, 39'pt Ederson, 4' st Cancellieri, 30' st Lookman.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki 5.5; Coulibaly 6 (25' st Hainaut 5.5), Delprato 5, Balogh 5, Valeri 5.5; Estevez 5.5 (25' st Haj Mohamed 6), Sohm 6; Man 5.5, Benedyczak 5.5 (1' st Mihaila 6), Cancellieri 6.5 (37' st Charpentier sv); Bonny 6 (25' st Almqvist 5.5). In panchina: Chichizola, Corvi, Keita, Camara, Leoni, Di Chiara. Allenatore: Pecchia 5.5.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6.5; Kossounou 6, Hien 6.5, Toloi 6 (37' st Scalvini sv); Bellanova 6.5 (24' st Cuadrado 6.5), de Roon 6.5, Ederson 7, Ruggeri 6.5; Pasalic 6.5 (11' st Brescianini 6); Retegui 6.5 (11' st De Ketelaere 6), Lookman 7.5 (37' st Samardzic sv). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Zaniolo, Palestra. Allenatore: Gasperini 7. Arbitro: Manganiello 6.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Espulso Gasperini al 9' st. Ammoniti Ruggeri, de Roon. Angoli 2-5. Recupero: 1', 4'.

Vetta tutta nerazzurra in Serie A. Dopo la cinquina dell’Inter arriva il tris dell’Atalanta, che sconfigge 3-1 il Parma in un match dominato e griffato dalle grandi firme di Gasperini: apre Retegui (12° gol) e chiude Lookman, che si era visto annullare due reti. Domina sin dal via la Dea, che annichilisce una rivale troppo disattenta nella fase difensiva. I nerazzurri passano dopo quattro minuti con una tipica azione "alla Gasperini": Bellanova sfonda sulla destra, testa di Retegui ed è 1-0. Bonny risponde subito per il Parma ma, all’8', arriverebbe il bis: tacco di Pasalic per Lookman, ma tutto è fermo per offside. Retegui sfiora due volte la doppietta e l’Atalanta continua a spingere contro un’avversaria che fatica a uscire dal guscio, trovando il meritato bis. Una rete che arriva al 39', sulla spinta di Ruggeri: l’esterno pesca Ederson, che insacca il 2-0 in scivolata. La Dea meriterebbe anche il tris, ma rischia grosso nel finale: Carnesecchi evita il gol di Bonny. Una rete che arriva comunque al 49', dopo l’ingresso in campo di Mihaila: Cancellieri brucia Toloi e insacca al sette col sinistro. La gara si riapre e Gasperini s'infuria, facendosi espellere per proteste subito dopo aver ordinato un doppio cambio: in campo Brescianini e De Ketelaere, mezz'ora di riposo per Retegui.