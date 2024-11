Pokerissimo dell'Inter al "Bentegodi": la squadra di Inzaghi travolge il Verona

Verona - Inter 0-5

Marcatori: 17'pt Correa, 22'pt e 25'pt Thuram, 31'pt De Vrij, 41'pt Bisseck

Verona (4-2-3-1): Montipò 5.5; Daniliuc 4.5, Magnani 5, Dawidowicz 4.5 (1'st Ghilardi 6), Tchatchoua 6; Serdar 5, Belahyane 5.5; Harroui 5.5 (1' st Dani Silva 6), Bradaric 4.5 (1' st Lazovic 6), Tengstedt 6 (24' st Suslov 6); Mosquera 5.5 (1' st Sarr 5.5). In panchina: Berardi, Perilli, Faraoni, Lambourde, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Alidou, Cisse. Allenatore: Zanetti 5.

Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Acerbi sv (15'pt De Vrij 7), Bastoni 6.5 (17'st Frattesi 6); Darmian 6, Barella 6.5 (1'st Zielinski 6), Asllani 6.5, Mkhitaryan 6, Carlos Augusto 6 (29'st Buchanan 6); Correa 8, Thuram 8 (17'st Arnautovic 6). In panchina: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Pavard, Dimarco, Palacios, Taremi. Allenatore: Inzaghi 7.5.

Arbitro: Colombo di Como 6.

Note: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Dawidowicz, Belahyane, Arnautovic. Angoli: 4-2. Recupero: 1' pt, 2' st.

L’Inter travolge il Verona e sorpassa il Napoli in testa alla classifica, in attesa della sfida tra i partenopei e la Roma. Cinque le reti nerazzurre, con le firme di Correa, Thuram (doppietta), De Vrij e Bisseck, di fronte ad una formazione scaligera estremamente passiva e difensivamente compromessa. Verona che sembra però partire bene, con una doppia occasione tra il quinto e il sesto di gioco: prima Daniliuc, pescato su calcio piazzato e bravo ad indirizzare di testa verso la porta di un non attentissimo Sommer che goffamente respinge; poi con Tengstedt, che colpisce la traversa dopo la bella ripartenza e assistenza di Tchatchoua. Al 17' però i nerazzurri troveranno il vantaggio, sul fraseggio tra Thuram e Correa che consente all’argentino di ritrovarsi solo davanti a Montipò e beffarlo con uno scavetto. Passano appena cinque minuti e l’Inter trova il raddoppio, con Correa che restituisce l’assist per la fuga solitaria di Thuram, freddo a saltare e battere Montipò. Scena, quella del 2-0, che si ripeterà in maniera quasi identica al 25', con l’imbucata di Bastoni ancora per il francese, implacabile nel siglare il terzo gol interista. L’undici di Inzaghi non si accontenta e troverà addirittura il quarto gol, al 31', sul passaggio arretrato di Asllani per la battuta in rete di De Vrij, subentrato nel primo quarto d’ora per un problema fisico occorso ad Acerbi.