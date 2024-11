Goal collection Serie D: al Siracusa il big match sulla Scafatese, rammarico Reggina raggiunta nel finale dal Pompei. Vittorie esterne per Sambiase, Locri e Vibonese

Tredicesima giornata nel girone I di serie D. Sono 26 i gol messi a segno ma il più importante lo realizza, alla mezzora della ripresa, Alberto Acquadro nella sfida al vertice tra Scafatese e Siracusa. Tre punti fondamentali per gli aretusei che balzano, stavolta solitari, al comando del campionato. Tiene il passo la Vibonese che archivia la brutta sconfitta contro l’Acireale battendo a domicilio il Licata grazie al colpo di testa di Filippo Berardi.

Pareggio con qualche rimpianto per la Reggina, avanti di due gol a fine primo tempo con la doppietta di Ragusa, acciuffata da un indomito Pompei che agguanta la parità con De Luca ed El Hilali.

Non è più una rivelazione il Sambiase che sbanca il “Gaeta” di Enna per tre reti a zero. L’incornata di Zerbo dà il via alla vittoria giallorossa certificata, nel 2°tempo, dalle letali ripartenze di Ferraro e Solomon.

Cinque i successi esterni, a cui si iscrivono anche Nissa e Locri. Esordio subito vincente per Giovanni Campanella alla guida della panchina biancoscudata. Decisivo l’uno-due mortifero di Semenzin e Rotulo, Acireale a cui non basta la rete di Domenico Marchetti.

Bene, anche, il Locri che batte il Città di Sant’Agata per 3-2. Primo tempo chiuso sul punteggio di 2-1 in favore dei calabresi che passano in vantaggio con Pelle, pari momentaneo di Manfrellotti e controsorpasso firmato Reis Daquinto. L’attaccante brasiliano è il match winner del “Fresina” autore della doppietta decisiva. Sant’Agata che prova a rientrare in partita, tuttavia senza riuscirvi, con Pussetto. Scorpacciata di gol anche nella sfida salvezza tra Ragusa e Sancataldese. Iblei che partono forte con la rete di Bonilla, raddoppio di Crisci, verdeamaranto che rientrano in partita con il 2-1 di Germano. Nella ripresa il Ragusa allunga con Ahmetaj, ospiti che accorciano le distanze con Paladini. Adesso Ragusa e Sancataldese sono appaiate a 13 punti, in piena bagarre Playout.