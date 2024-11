Champions League, il Milan batte il Bratislava 3-2 e viaggia spedito verso gli ottavi

Un Milan distratto in difesa ma concreto in attacco passa per 3-2 sul campo dello Slovan Bratislava. Sono le reti di Pulisic, Leao e Abraham a regalare tre punti preziosi alla loro squadra, pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions. SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac 6; Bajric 5.5, Kashia 6, Voet 5.5 (31'st Marcelli 7); Blackman 5.5, Kucka 6 (31'st Tolic 4), Savvidis 5.5, Medvedev 5.5; Barseghyan 7, Strelec 4.5, Metsoko 5.5 (21'st Ihnatenko 6). In panchina: Trnovsky, Gajdos, Hrdina, Mak, Mustafic, Pauschek, Szoke, Vojtko, Zuberu. Allenatore: Weiss 5.5. MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5.5 (30'st Emerson Royal sv), Tomori 5.5, Pavlovic 6.5, Hernandez 5.5; Fofana 7 (31'st Musah sv), Reijnders 6; Chukwueze 5.5, Pulisic 7 (30'st Loftus-Cheek sv), Okafor 5.5 (1'st Leao 7.5); Abraham 7.5 (39'st Camarda sv). In panchina: Sportiello, Torriani, Gabbia, Terracciano, Thiaw. Allenatore: Fonseca 6.5. ARBITRO: Sanchez Martinez (Esp) 5. RETI: 21'pt Pulisic, 24'pt Barseghyan; 23'st Leao, 26'st Abraham, 43'st Marcelli. NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni. Ammoniti: Chukwueze, Calabria, Tomori. Espulso Tolic al 45'st per proteste. Angoli: 8-4 per il Milan. Recupero: 1'; 5'.

Gli ospiti partono forte e assediano la difesa avversaria, ma senza creare grosse opportunità. Al quarto d’ora, sono però gli slovacchi a sfiorare il vantaggio quando Strelec, lanciato in verticale a tu per tu con Maignan, salta il portiere e calcia a botta sicura con il destro ma Pavlovic compie un recupero miracoloso e salva tutto in scivolata. Gol sbagliato, gol subito. Al 21', Abraham salta il diretto marcatore con un elegante tunnel e lancia a rete Pulisic, che entra in area di rigore e batte Takac con il destro firmando l'1-0. La gioia dura appena tre minuti. Barseghyan approfitta di un posizionamento totalmente errato della difesa rossonera, peraltro su corner a favore, e supera Maignan per l’immediato 1-1 grazie a un morbido tocco sotto mancino dopo aver attraversato mezzo campo indisturbato. Gli uomini di Fonseca riprendono in mano il pallino del gioco, ma le occasioni scarseggiano.