Goleada Atalanta in Champions: la Dea travolge lo Young Boys per 6-1

Young Boys-Atalanta 1-6

RETI: 9'e 39'pt Retegui, 11'pt Ganvoula, 28'pt e 11'st De Ketelaere, 32'pt Kolasinac, 45'st Samardzic.

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos 4.5; Blum 5, Camara 4.5, Lauper 4.5, Hadjam 5 (33'st Athekame 5.5); Ugrinic 4.5, Niasse 5, Lakomi 5 (1'st Males 5.5); Colley 4.5 (1'st Virginius 5), Ganvoula 6.5 (16'st Itten 5), Monteiro 5 (22'st Elia 5). In panchina: Keller, Marzino, Imeri, Benito, Smith. Allenatore: Magnin 4.5

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Kossounou 7, Hien 7 (35'st Godfrey 6), Kolasinac 7.5 (30'st Toloi 6); Cuadrado 7, De Roon 7, Pasalic 7, Ruggeri 6.5; Brescianini 7 (18'st Samardzic 7); De Ketelaere 9 (30'st Palestra 6), Retegui 8 (18'st Zaniolo 6.5). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Lookman, Bellanova, Djimsiti, Manzoni. Allenatore: Gasperini 8.

ARBITRO: Lukjancukas (Ltu) 6.5.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Colley, Brescianini, Elia. Angoli: 9-7 per l’Atalanta. Recupero: 1'; 2'.

Una vittoria convincente che avvicina l’Atalanta alla qualificazione agli ottavi di Champions. L'Atalanta travolge 6-1 lo Young Boys grazie allo show di De Ketelaere, autore di una doppietta e di tre assist. A sorridere è stato anche Mateo Retegui (doppietta), Kolasinac e Samardzic hanno invece completato la serata perfetta: quello di Berna è un successo che lancia i nerazzurri momentaneamente al quarto posto, in attesa delle super sfide con Real Madrid e Barcellona. Nulla da fare per lo Young Boys, ancora a zero punti in classifica dopo cinque gare: il passaggio del turno ora è praticamente un miraggio.