Aggressione ai tifosi del Lille a Bologna, tre feriti

Un’aggressione ai danni dei tifosi del Lille, a Bologna per la partita di Champions League alle 21 allo stadio Dall’Ara, è avvenuta ieri sera in zona universitaria. In base alla ricostruzione della polizia, un gruppo composto da ottanta persone, con il volto coperto e munite di cinture e spranghe, probabilmente appartenenti alla tifoseria ultras del Bologna, ha sorpreso una trentina di tifosi della squadra francese che si erano radunati davanti a un pub di via Zamboni. La polizia è intervenuta con agenti della Digos, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili, delle volanti e altri in tenuta anti sommossa. I tifosi del Bologna si sono allontanati velocemente. Il 118 ha soccorso tre sostenitori della squadra francese che, durante l’aggressione, hanno riportato lesioni: due sono stati accompagnati, per accertamenti, al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Lo scorso 5 novembre, al termine dell’altro match di Champions League contro il Monaco, in via Saragozza, si era verificata un’altra aggressione, in quella occasione le vittime furono i tifosi monegaschi. In base agli elementi raccolti dalla Digos, un gruppo di sostenitori rossoblù, anche in quella occasione con volti nascosti, cinghie e bastoni alla mano, in via Saragozza, all’angolo con via Paolo Martini, picchiarono un gruppo di sostenitori della squadra avversaria. Due di loro furono accompagnati all’ospedale Maggiore per le ferite riportate. Uno degli aggressori venne fermato dagli agenti e vennero identificati in tutto sei italiani risultati appartenere al tifo organizzato bolognese.