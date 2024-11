Champions, gara da sei punti per la Juve (senza Vlahovic) contro l'Aston Villa. Bologna, con il Lilla ultima chance

La Juventus continua a perdere i pezzi, con Vlahovic che non ha recuperato e McKennie fuori causa per un altro fastidio muscolare. «E speriamo che la burocrazia non ne fermi altri...» ha ironizzato Thiago Motta in una conferenza stampa iniziata con oltre mezz'ora di ritardo a causa di problemi burocratici all’aeroporto di Birmingham, alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Aston Villa. La situazione in infermeria è preoccupante, con otto assenti, e in mattinata è arrivata anche la notizia dell’intervento al ginocchio di Cabal a Lione. «Non è una casualità, ma succede a tutti. Non serve creare polemiche ora, dobbiamo pensare al bene della squadra e a dare il massimo, è l’unico modo per affrontare questa situazione» ha spiegato l’allenatore. Thiago Motta ha deciso di non convocare giovani della Next Gen o Primavera per la trasferta: «Portarli e non utilizzarli non serve a nulla, bisogna meritarsi il salto in prima squadra. Sono però fiducioso che i giocatori presenti faranno una grande prestazione nei 90 minuti». Sull’avversario, l’Aston Villa, ha scherzato: «Non credo che Emery butterebbe via un punto, magari era diventato rosso mentre lo diceva? Loro stanno giocando bene e ottengono risultati importanti, dobbiamo affrontarli con umiltà e rispetto». Tornando alla sfida contro il Milan, il tecnico bianconero si è detto soddisfatto della prestazione: «A San Siro abbiamo giocato bene, controllando le ripartenze e attaccando con efficacia. Dovremo mantenere quella solidità anche contro l’Aston Villa, che è molto pericoloso nei contropiedi e con i trequartisti». Weah sarà il riferimento offensivo, mentre Koopmeiners agirà sulla trequarti: «Sarà sicuramente in campo domani, è già il secondo titolare che avete (ride, ndr). L’altro è Cambiaso». Quest’ultimo, uno dei giocatori più utilizzati, ha parlato della sua condizione: «Più gioco e meglio sto. Mi sento bene, la botta che avevo preso è passata, sono pronto per questa bella partita». Per Cambiaso, l’Aston Villa è un avversario forte, ma la Juventus darà il massimo: «Vogliamo fare bene, soprattutto per compagni come Bremer e Cabal. Io sono pronto anche a fare il 9 o il portiere» ha scherzato il laterale. A Birmingham si attende il pubblico delle grandi occasioni per una sfida cruciale nella corsa Champions.