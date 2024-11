Incredibile Guardiola, si presenta in conferenza stampa con graffi in testa e al naso: "Li ho fatti con le mie dita, voglio farmi del male"

Crisi Manchester City. Dopo il pesante ko in casa in campionato contro il Tottenham, ieri sera il pari amaro con il Feyenoord in Champions. Avanti 3-0, gli uomini di Guardiola hanno perso la testa e si sono fatti rimontare sul 3-3. Incredibile quanto avvenuto in conferenza stampa con il tecnico spagnolo che si è presentato ai giornalisti con evidenti ferite alla testa, al naso e alle labbra. "Cosa sono questi graffi? Li ho fatti con le mie dita... Voglio farmi del male". Così ha risposto Guardiola ai giornalisti mostrando tutto il suo nervosismo.

«Subiamo tanti gol perchè non siamo stabili. Abbiamo perso molte partite ultimamente, siamo fragili e ovviamente avremmo bisogno di una vittoria». Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, non cerca scuse dopo il clamoroso pareggio interno in Champions League contro il Feyenoord, quasi un’altra sconfitta dopo che la sua squadra ha dilapidato un vantaggio di tre reti nell’ultimo quarto d’ora. Il punto ottenuto stasera in effetti interrompe la serie di cinque sconfitte consecutive del City, ma anche per come è arrivato non serve a recuperare fiducia in vista della difficile trasferta di domenica contro gli attuali leader della Premier League, il Liverpool.

E’ la prima volta che il City non riesce a vincere una partita in cui è in vantaggio di tre gol dal 1989 e la prima volta in assoluto che accade negli ultimi 15 minuti di una partita di Champions. Ma le fragilità difensive che sono state la causa principale del crollo sbalorditivo delle ultime settimane si sono confermate in tutta la loro evidenza sotto i colpi di Moussa, Gimenez e Hancko. Di Haaland (2) e Gundogan i gol degli uomini di Guardiola.