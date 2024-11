La corsa alla Figc, Alex Del Piero: "Non dico di no, sono per il lavoro di squadra. Ma nessuno mi ha chiamato"

Sale la temperatura della corsa per il vertici del calcio, su cui adesso piomba anche una denuncia: "La giustizia sportiva indaghi su Gravina». E intanto Alex Del Piero, indicato in questi ultimi giorni come possibile candidato alla presidenza della Figc, rompe il silenzio: "Nessuno al momento mi ha chiamato, nemmeno l’assocalciatori; ma dire che no, non è vero".

Insomma la porta all’avventura federale l’ex capitano della Juve, campione mondiale nel 2006 con l’Italia di Lippi, non la chiude, consapevole però che per arrivare in fondo bisogna che almeno una delle componenti lo candidi. «Non c'è nulla di concreto, se non ti invitano non ti presenti - ha aggiunto Del Piero - e comunque non sarei mai un candidato "contro". Io sono per il lavoro di squadra, sempre».

Una persona, l’ex n.10, che tutti finora hanno solo elogiato, e lo aveva fatto anche il ministro dello sport Andrea Abodi: «Una figura che non si discute, per la qualità della persona, ha dimostrato di averne anche fuori dal campo». Un giudizio sull'uomo - precisa Abodi - «poi il meccanismo elettivo ha regole che non possono essere modificate e turbate. E’ giusto che il sistema federale trovi la risposta per i prossimi 4 anni che passa attraverso l’identificazione di una persona e che si concretizzi in un programma da realizzare». Intanto contro Gravina, pronto a sciogliere la riserva sulla sua ricandidatura, un tesserato degli arbitri ha inoltrato la richiesta direttamente a Giuliano Amato, Garante presso il Coni del Codice di Disciplina Sportiva affinché venga aperto un procedimento nei confronti del presidente della Figc. L’istanza fa espresso riferimento al coinvolgimento di Gravina nell’inchiesta sui diritti tv della Lega Pro (per la quale il n.1 di Via Allegri è indagato con l’accusa di autoriciclaggio) quando questi ne era presidente e lamenta «la violazione dei doveri di lealtà e correttezza scolpiti dall’art.2 del Codice di comportamento sportivo del Coni». Una mossa che aggiunge tensioni nell’avvicinamento all’assemblea elettiva fissata per il 3 febbraio. Ma Gravina, a quanto filtra da via Allegri, «è "molto sereno», sia perché è convinto di non aver fatto nulla sia perché la situazione non può inficiare la sua ricandidatura. L'istanza, sono infatti certi dall’entourage del presidente, non può essere accolta perché l’onorabilità della persona è compromessa se si è stati condannati con sentenza passata in giudicato o se c'è stato un sequestro, due fattispecie che al momento non riguardano Gravina. La questione federale arriva pure in Parlamento, con l’interrogazione presentata dal senatore Mario Borghese che chiede direttamente al ministro Abodi «se non ritenga di segnalare agli organi competenti tutte le iniziative necessarie al fine di salvaguardare l’immagine della Federazione». Il clima resta pesante: vanno messe da parte le tensioni che, a detta dello stesso ministro, «hanno caratterizzato l’ultimo quadriennio, con una personalizzazione del confronto che è diventato scontro». Quello tra la Serie A e la Figc, prima di tutto: tra gli stessi club non c'è consenso unanime e anche la partita della presidenza di Via Rosellini con le elezioni che apriranno il nuovo anno rischia di essere sempre in acque agitate. Se il n.1 uscente, Lorenzo Casini si dovesse sfilare, potrebbe aprirsi una corsa a tre tra Carlo Bonomi, Umberto Gandini e Ezio Maria Simonelli. Ma c'è anche la Lega di B che dopo un’elezione non andata a buon fine ci deve riprovare, con Carraro jr tra i papabili. E poi l’Aia, l’ambiente arbitrale da cui è scattata proprio la denuncia nei confronti di Gravina: e qui ci riprova Alfredo Trentalange. Nel calcio dei veleni e delle inchieste, campeggia poi quella sugli ultrà di Inter e Milan: lo stesso Abodi in mattinata aveva invocato l’intervento della giustizia sportiva «che non è un doppione di quella ordinaria. Mi aspetto che la federazione prenda posizione». Detto fatto, perché a stretto giro, con l’arrivo un’ora dopo alla procura Figc degli atti che erano stati richiesti già lo scorso 1 ottobre ai magistrati di Milano, la giustizia sportiva ha aperto una inchiesta per far luce su quanto avveniva nelle curve nerazzurre e rossonere.