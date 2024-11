Coinvolto in un incidente il pullman del Real Madrid: solo danni lievi

Durante il viaggio di ritorno a Madrid da Liverpool, l’autobus ufficiale del Real Madrid è stato coinvolto in una lieve collisione, come documentato da video girati da alcuni automobilisti presenti sul luogo. “È il pullman del Real Madrid?” si domandavano increduli, ma la serigrafia inconfondibile con i colori del club non lasciava spazio a dubbi.

L’incidente, che ha visto il pullman urtare contro il cassone di un camion, ha provocato la rottura di un faro e un ritardo nel tragitto verso la capitale spagnola, senza però conseguenze significative per i passeggeri.

Il Real Madrid viaggia sempre con il proprio autobus ufficiale per assistere a partite sia in Spagna che all’estero, una prassi comune anche ad altri grandi club europei come il Bayern Monaco. Nonostante i lunghi itinerari, il mezzo rappresenta un simbolo di identità e tradizione per la squadra.