Caso Bove, l'ex Inter Natalino ne parla col sorriso: “Costretto a smettere ma adesso sono più sereno. Spero lui possa continuare, star meglio è già un dono”

Scene come quelle viste ieri sera al “Franchi” di Firenze richiamano alla memoria casi simili, talvolta ben più drammatici. Tutta Italia ha pregato affinché Edoardo Bove non andasse via per sempre. Lo ha fatto dopo averlo visto stramazzare al suolo. Come spesso accade in questi casi, si teme il peggio. Perché il peggio, purtroppo, è anche capitato: si pensi a Piermario Morosini. Se l'è vista brutta anche Felice Natalino, ragazzo lametino che, nel pieno della propria gioventù, e dopo aver esordito in campionato e in Champions con l'Inter, è stato costretto a dire addio per sempre al calcio giocato a causa del suo “cuore matto”. Non è stato semplice per un ventenne pieno di sogni e aspettative doverle riporre in cassetto e sigillarlo a doppia mandata prima di mandarlo in un angolo recondito della soffitta. Eppure, Felice Natalino è stato in grado di ripartire. Anche grazie all'Inter, che non lo ha abbandonato, integrandolo come giovanissimo osservatore. E lui ha saputo costruirsi una seconda vita nel mondo del calcio. «Devo tanto ai nerazzurri, ci vuole una grande forza ma alla fine si può fare. Anche perché con la salute non si scherza e la vita è talmente sacra da fare passare tutto il resto in secondo piano».