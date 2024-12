Goal collection Serie D: corre il Siracusa, insegue la Scafatese. Stop per Reggina e Vibonese, sorpresa Sambiase

È una domenica favorevole al Siracusa che batte l’Akragas, anche piuttosto nettamente, mantenendo il proprio vantaggio di 3 lunghezze sulla Scafatese. Nel primo tempo le reti di Maggio e Palermo indirizzano il match in favore del Siracusa, nella ripresa Candiano, Longo e ancora Maggio fissano il punteggio sul 5-0.

Reagisce la Scafatese, corsara al “Bruccoleri” di Favara, con la rete da 3 punti di Cham. Alle spalle dei canarini un terzetto di squadre appaiate a 26 punti.

Perde contatto la Reggina che non va oltre l’1-1 in casa della Nissa. Biancoscudati in vantaggio con la rete di Diaz, ci pensa Davis Curiale ad evitare la sconfitta agli amaranto. Inciampa la Vibonese, in casa contro l’Enna. Gialloverdi che al 10’ vanno a segno con Espasa e beneficiano dell’espulsione a Germinio che rende più agevole, in 11 contro 10, una vittoria importante in ottica salvezza.

Sambiase che non molla la zona Playoff battendo l’Acireale per 4-2. Granata in vantaggio con lo squillo di Andreassi. Giallorossi che mettono la freccia già nel primo tempo con Zerbo e Perri. Nel secondo tempo sale in cattedra Francesco Umbaca, autore della doppietta che permette al Sambiase di calare il poker, in mezzo la rete degli etnei ad opera di Kapnidis. Appena a ridosso della zona Playoff, ma in grande salute, anche il Paternò a cui basta la rete di Alessio Asero per battere il Licata e allungare a 4 i risultati utili consecutivi.

Due volte in vantaggio, grazie a Crisci, due volte acciuffato il Ragusa in casa del Locri. L’11 di Ciccio Cozza evita il capitombolo interno con le reti degli ex San Luca, Leveque e Pelle.

Vince in rimonta la Sancataldese per 2-1. La rete di Seby Aperi illude i giallorossi che vengono sorpassati, nel secondo tempo, dalle reti di Terrana e Montaperto.

Torna al successo, che mancava dal 13 ottobre, il Pompei. Tre a uno il risultato finale che premia l’11 di mister Esposito a segno con Troest, El Hilali e Tompte. Sant’Agata che aveva temporaneamente pareggiato i conti con il solito Capomaggio.

Si chiude qui il nostro viaggio lungo la 14esima giornata del girone I di serie D. 27 le reti, tante emozioni e appuntamento a lunedì prossimo per un nuovo flash sul massimo campionato dilettantistico.