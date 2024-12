Edoardo Bove, nuova videochiamata con i compagni alla vigilia del derby di Coppa Italia con l'Empoli

Nuova videochiamata ai compagni per Edoardo Bove. Il centrocampista della Fiorentina, crollato in campo nei minuti iniziali della partita con l’Inter di domenica, ha parlato con la sua squadra dall’Ospedale Careggi dove è ricoverato in terapia intensiva, prima che iniziasse l'allenamento di rifinitura per la gara di Coppa Italia di domani sera al Franchi con l’Empoli.

Bove, come spiegato ieri dalla società, è atteso da nuovi accertamenti in base ai quali, se le condizioni continueranno a migliorare, potrebbe lasciare entro pochi giorni il reparto di terapia intensiva per trasferirsi in un altro reparto dell’ospedale di Careggi. Nel frattempo, come riportato da Sky, anche Josè Mourinho, che ha allenato per due stagioni e mezzo Bove alla Roma, ha chiamato i familiari del giocatore per informarsi.