Scoppia il caso Pulcini, il medico della Lazio: "Non diedi l'idoneità ad un giocatore nel 2019, ma oggi gioca in A"

«Nel 2019 non diedi l’idoneità a un giocatore che ora va per la maggiore in serie A». Bastano poche parole del responsabile medico della Lazio, Ivo Pulcini, per far aprire a stretto giro al procuratore Chinè un fascicolo in Figc.

Non solo per sapere chi sia quel giocatore - che Pulcini non nomina - quanto per capire se davvero un altro club avrebbe sorvolato su problemi fisici che fecero saltare cinque anni fa l'affare. Il malore di Edoardo Bove, dopo aver choccato tutta Italia, ripropone il tema delle idoneità sportive. Sulle quali l’Italia è più severa di altri campionati, come dimostra il caso Eriksen. Ma che tuttavia presentano differenti esiti. E nel caso specifico, il procuratore federale sentirà Pulcini nei prossimi giorni per capire di quei controlli effettuati in tre cliniche diverse, perchè l’allora ds Tare era fortemente convinto di chiudere un affare che poì naufragò. In quella stagione, la Lazio per volontà del dirigente sportivo puntava forte sull'allora 18enne difensore serbo Plavovic, ma poi non se ne fece nulla. A Chinè Pulcini dovrà dire chi era quel giocatore, fornire riscontri dei controlli negativi, e in caso poi ci si dovrà rivolgere all’attuale club di appartenenza.