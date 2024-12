Mondiale per Club: Inter nel girone con River, Monterrey e Urawa. Juve con Manchester City, Wydad e Al Ain I GIRONI

Completati i sorteggi in vista del Mondiale per Club che disputerà a giugno negli States e che vedrà coinvolte due squadre italiane. L’Inter pesca gli argentini del River Plate, i messicani del Monterrey e i giapponesi degli Urawa Red Diamonds. I ragazzi di Simone Inzaghi sono stati inseriti nel girone E e affronteranno, nell’ordine, il Monterrey, gli Urawa Red Diamonds e il River Plate. La Juventus giocherà con gli attuali campioni d’Inghilterra del Manchester City, i marocchini del Wydad Casablanca e l’Al-Ain degli Emirati Arabi Uniti. Questo l’esito del sorteggio del Mondiale per Club svoltosi a Miami, negli Stati Uniti. I ragazzi di Thiago Motta sono stati inseriti nel girone G e se la dovranno vedere, nell’ordine con l’Al-Ain, il Wydad Casablanca ed infine con il Manchester City. Il torneo comincerà il prossimo 15 di giugno e si concluderà con la finalissima del 13 di luglio. Le prime due di ogni girone si qualificano per gli ottavi di finale.