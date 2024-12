A Marassi vince la noia, Genoa-Torino termina a reti bianche

Genoa - Torino 0-0

Genoa (4-3-3): Leali 6; Sabelli 6, Bani 6, Matturro 6, Martin 6.5; Thorsby 6.5 (43' st Masini sv), Badelj 5.5 (22' st Vitinha 6), Frendrup 6; Zanoli 6, Pinamonti 5.5 (33' st Balotelli sv), Miretti 6.5. In panchina: Gollini, Sommariva, Vogliacco, Marcandalli, Norton-Cuffy, Bohinen, Melegoni, Messias, Pereiro, Ankeye. Allenatore: Vieira 6.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Walukiewicz 6, Coco 6.5, Masina 6.5; Pedersen 5.5 (37' st Lazaro sv), Ricci 6.5, Linetty 6 (43' st Tameze sv), Gineitis 6, Vojvoda 6.5 (24' st Sosa 6); Adams 6 (24' st Karamoh 6), Sanabria 5.5 (37' st Njie sv). In panchina: Donnarumma, Paleari, Maripan, Dembelé, Della Vecchia, Vlasic, Karamoh. Allenatore: Vanoli 5.5.

Arbitro: Marinelli di Tivoli 5.5

Note: pomeriggio piovoso, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Thorsby, Masini, Tameze. Angoli: 4-4. Recupero: 1', 5'+1.

Genoa e Torino non si fanno male a vicenda, siglando un insipido 0-0 nel match del Ferraris. Il Grifone ci prova sicuramente con più convinzione, ma nel finale sono i granata a disperarsi per il gol annullato a Karamoh. Dunque, entrambe le formazioni confermano le difficoltà, mostrate nell’ultimo periodo, giocando una partita povera di idee. La pioggia, inoltre, caduta copiosa per lunghi tratti, non ha fatto altro che aumentare gli errori tecnici delle squadre. La tensione è palpabile sin dai primi minuti e ne esce così un primo tempo molto tattico e con poche emozioni da gol. Alla mezzora la partita sembra accendersi sulla conclusione dalla distanza di Frendrup, deviata, però, dall’intervento provvidenziale di Ricci in scivolata.