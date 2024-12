Longo: «Crotone, non fidarti della Casertana»

Continuare il proprio percorso di crescita, puntando ad allungare i nove risultati utili consecutivi per avvicinarsi sempre più alla vetta della classifica. Con questi obiettivi, il Crotone si prepara ad affrontare domani pomeriggio allo “Scida” la Casertana. «Proveremo ad affrontare i campani con lo spirito che ci ha contraddistinto in queste ultime giornate – dichiara l’allenatore rossoblù Emilio Longo – vale a dire una squadra che deve essere disponibile, comprendendo che si tratta di una partita che ha delle trappole tattiche molto importanti».

L’allenatore pitagorico mette in guardia i suoi ragazzi sulle tante insidie insite nella gara coi Falchetti. «I principi di gioco della Casertana non sono secondi a nessuno in questo girone. Faccio i complimenti a Iori, allenatore moderno ed evoluto. Dovremo essere bravi a fare un ulteriore step di maturità per affrontare nel modo giusto e cercare di mettere sotto una squadra che ha competenze vere. Anche questa volta posso dire che la classifica non rispecchia il valore soprattutto dell’aspetto tattico della squadra».

Longo dovrà fare a meno dello squalificato Silva e dell'infortunato Cargnelutti, con in più il dubbio riguardante la condizione di Tumminello. «Guerini lo abbiamo messo a riposo precauzionale – spiega –, il ragazzo ha terminato la partita di Foggia in difficoltà per un risentimento all’adduttore che poi si è dimostrato soltanto un affaticamento. Lo abbiamo mantenuto in allenamento senza dargli i carichi del gioco. Anche Tumminello soffre di un piccolo affaticamento muscolare, valuteremo fino alla fine se potrà essere utilizzato o meno. Cargnelutti è tornato ad allenarsi anche se a parte: dagli esami strumentali si è scongiurato la possibilità di lesioni però il calciatore sente dolore al retto femorale per cui stiamo provando a renderlo almeno disponibile per domenica».