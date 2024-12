Mondiale per Club, l'Inter romperà il ghiaccio il 17 giugno con il Monterrey. Juve il giorno dopo contro l’Al Ain

Il nuovo Mondiale per Club FIFA 2025, che si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, si preannuncia come un evento senza precedenti. Con 32 squadre partecipanti, sarà il primo torneo organizzato con il formato ampliato, offrendo ai tifosi una vera e propria celebrazione del calcio mondiale.

Fase finale

Le semifinali sono previste per l’8 e il 9 luglio, mentre la finale si disputerà il 13 luglio, tutte al MetLife Stadium di New York, con calcio d’inizio fissato per le 15 locali (le 21 italiane).

Logistica e dichiarazioni

Il calendario, distribuito su 12 stadi di alta classe in tutto il paese, è stato pensato per ridurre al minimo gli spostamenti e garantire un riposo minimo di tre giorni tra le partite, come sottolineato dalla FIFA. Il presidente Gianni Infantino ha descritto il torneo come un evento rivoluzionario, dimostrando come il calcio a livello di club possa essere "veramente globale".

Con 48 partite della fase a gironi e 15 nella fase a eliminazione diretta, il Mondiale per Club promette di diventare uno degli appuntamenti calcistici più attesi dell’anno.