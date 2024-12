I fratelli Esposito esagerano: cinque gol in tre, festa grande a Castellammare. Sebastiano lancia l'Empoli, Francesco e Salvatore lo Spezia

La saga degli Esposito è ancora solo all'inizio. Perché i tre fratelli di Castellammare sono tutti e tre giovani - il più esperto è Salvatore con i suoi... 24 anni - e stanno mostrando qualità pazzesche nelle rispettive. Oggi pomeriggio, a casa Esposito, in Campania, avranno attivato tutte le televisioni perché il terzetto era impegnato su due fronti diversi. Due giocano nello Spezia che si è piazzato ai vertici della classifica, in zona promozione, soprattutto grazie alle loro giocate e ai loro gol. Contro lo Spezia hanno addirittura esagerato: due gol il centrocampista Salvatore (5 in stagione) e un gol l'attaccante Francesco Pio (giunto a quota 8). Giornata di grazie anche per il fratello... intermedio, Sebastiano, che ha guidato l'Empoli nella trasferta vinta nettamente in casa del Verona, soprattutto grazie alla sua doppietta iniziale, che fa il paio con la straordinaria prestazione (con scavetto vincente), nel derby toscano di Coppa Italia, vinto proprio dagli empolesi contro la Fiorentina. Solo l'antipasto di una domenica in cui pastarelle e spumante si sono sprecati in casa Esposito. Perché di gol i tre fratelli ne hanno segnati 5!