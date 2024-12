Vibonese, due squilli per crederci ancora: battuta a domicilio l'Akgras. La vetta è a -4

AKRAGAS – VIBONESE 0-2

MARCATORI: 4’ st Milazzo, 6’ st Terranova

AKRAGAS (5-3-2): Dregan 6; Di Stefano 6, De Marino 6, Da Silva 6, Prestigiacomo 6, Rechichi 6 (30’ st Christopoulos 5.5); Palazzolo 6, Ferrigno 6 (13’ st Sinatra 5.5), Meola 5 (13’ st Salvia 5); Tuccio 6 (16’ st Lo Faso 5), Leveh 5.5. A disp.: Gerlero, Violante, Galliano, Riggio, Santapaola. All. Favarin 6.

VIBONESE (4-3-3): Brusca 6; Fontanelli 6.5, Caballero 6.5, Capone 7, Squillace 6.5; Favio 6.5, Giunta 6.5 (16’ st Cardinale 6), Milazzo 7 (35’ st Castillo 6); Berardi 7 (16’ Simonelli 6), Terranova 7 (28’ st Aronica 6), Alagna 6 (42’ st Atteo s.v.). A disp.: Illipronti, Marano, Fiumara, Berlingeri. All. Facciolo

ARBITRO: Travaini di Busto Arsizio 6

Guardalinee: Trionfante-Popescu.

NOTE: Ammoniti Meola, Rechichi, Milazzo, Favio, Da Silva. Angoli: 4-1 per la Vibonese. Recupero: pt 1’, st 3’. Al 9’ pt Meola ha colpito il palo su rigore.

Vibonese ancora corsara sul campo dell’Akragas. I rossoblù bissano il successo ottenuto lo scorso anno spadroneggiando in campo dal primo all’ultimo minuto. Ci ha messo però del suo l’Akragas che nel primo tempo ha fallito con Meola un calcio di rigore ma che, nel complesso, non ha mai impensierito seriamente Brusca,

Su un terreno battuto dalla pioggia, ma che ha retto abbastanza bene per tutta la durata del match, la squadra di Facciolo ha faticato nella prima frazione a trovare spazi nella retroguardia biancazzurra, molto compatta e attenta.

La Vibonese gestisce pazientemente il pallone mentre l’Akragas attende chiusa nella propria trequarti provando, in maniera disordinata, qualche ripartenza.

Dopo una prima fase di studio, all’8’, l’episodio che avrebbe potuto decidere l’incontro: sull’unica azione costruita nella prima frazione di gioco dai padroni di casa, Rechichi anticipa Caballero che lo atterra appena dentro l’area di rigore. L’arbitro assegna il penalty con Meola che si occupa della battuta. Il tiro colpisce la base del palo alla destra di Brusca, spiazzato, rimbalza tra i piedi di Tuccio che non riesce a controllare e spreca clamorosamente.

Al 12’ risponde la Vibonese, su uno scambio tra Alagna e Berardi, quest’ultimo, da posizione defilata, calcia a botta sicura e Dregan salva.

Al 23’ si rivede l’Akragas con Tuccio che si libera in area con una buona giocata ma al momento del tiro, calcia a vuoto trovando la gamba di un avversario.

La Vibonese controlla il gioco, Capone e Caballero si alternano nella gestione del pallone provando qualche verticalizzazione. Al 25’ Giunta entra in area ma cade goffamente senza alcun contatto e spreca un’occasione. Al 27’ Berardi ci trova da 30 metri su punizione, palla alta sulla traversa. Nel finale, ancora Berardi, servito da Terranova, manda alle stelle.

Nella ripresa cambia tutto nel giro di due minuti. Al 4’ Berardi mette di testa al centro dove arriva Terranova che anticipa Prestigiacomo con la punta del piede e sblocca il risultato. Due minuti più tardi, al 6’ azione simile viene conclusa da Terranova, Dregan si oppone al primo tentativo dell’esterno rossoblu che ribatte in rete da pochi passi. L’uno-due è devastante per l’Akragas che si espone al contropiede avversario rischiando di capitolare con Terranova, Alagna e Simonelli nel finale. Per i padroni di casa da segnalare il clamoroso errore