Goal Collection Serie D: frena il Siracusa a Paternò, non ne approffitta la Scafatese sconfitta dalla Nuova Igea. Balzo in avanti della Reggina grazie ad un super Ragusa

Il girone I di serie D osserva la sua 15esima giornata, turno che si rivela assai favorevole al Siracusa che nel recupero strappa, anche in inferiorità numerica, un punto prezioso in casa del Paternò Calcio. Rossazzurri in vantaggio con Guida, il Siracusa nella ripresa acciuffa il pari con Pistolesi.

Battuta d’arresto, ed esordio amaro in campionato per Gianluca Atzori alla guida della Scafatese, sconfitta per 2-1 in casa della Nuova Igea Virtus. Canarini in vantaggio con la punizione chirurgica di Domenico Aliperta, giallorossi che la ribaltano già nella prima mezzora di gioco con le reti di Currò e Trombino dagli 11 metri.

Girandola di emozioni tra Reggina e Locri. Ospiti che viaggiano a mille con la velocità di Pelle e la tecnica di Leveque che porta al gol di Aprile, in difficoltà l’11 di Trocini che va sotto di due reti ma la ribalta con la solita tenacia, anche dei suoi senatori, prima accorciando le distanze con Girasole, poi sovvertendo il pronostico con Barillà e la rete, straordinaria, in acrobazia di Ragusa che fa impazzire di gioia il Granillo. Reggina che si riporta a 4 punti dal Siracusa, a quota 29, insieme a Sambiase e Vibonese.